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Люксова яхта Медведчука набула статусу українського судна - АРМА

Люксова яхта Медведчука набула статусу українського судна - АРМА

Київ • УНН

 • 18732 перегляди

Арештована 92-метрова яхта Royal Romance, яка раніше належала Віктору Медведчуку, набула статус українського судна на яке поширюється юрисдикція України.

Яхта Royal Romance отримала свідоцтво про право плавання під державним прапором України, відповідні зміни вже внесені до Міжнародної морської організації. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума, пише УНН.

Спільними зусиллями Агентства з розшуку та менеджменту активів та Адміністрації судноплавства арештована люксова 92-метрова яхта Royal Romance набула статусу українського судна, що означає національну приналежність судна, на яке поширюється юрисдикція України,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

За інформацією голови Адміністрації судноплавства Євгена Ігнатенка, відповідні зміни вже внесені до Міжнародної морської організації (ІМО).

Це історичний момент для нашої країни. Перший в історії України арештований актив, що знаходиться за кордоном, отримав державну реєстрацію в Україні. Зазначене сприятиме подальшій реалізації арештованої яхти та надходженню коштів від реалізації до державного бюджету України,

- зазначив Ігнатенко.

Нагадаємо

Голландський аукціонний дім виставить на продаж заарештовану в Хорватії суперяхту Віктора Медведчука за стартовою ціною щонайменше 130 мільйонів євро.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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