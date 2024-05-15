Люксовая яхта Медведчука получила статус украинского судна - АРМА

Яхта Royal Romance получила свидетельство о праве плавания под государственным флагом Украины, соответствующие изменения уже внесены в Международную морскую организацию. Об этом сообщила председатель АРМА Елена Дума, пишет УНН.

Совместными усилиями Агентства по розыску и менеджменту активов и Администрации судоходства арестованная люксовая 92-метровая яхта Royal Romance получила статус украинского судна, что означает национальную принадлежность судна, на которое распространяется юрисдикция Украины, - говорится в сообщении.

Детали

По информации главы Администрации судоходства Евгения Игнатенко, соответствующие изменения уже внесены в Международную морскую организацию (ИМО).

Это исторический момент для нашей страны. Первый в истории Украины арестованный актив, находящийся за рубежом, получил государственную регистрацию в Украине. Указанное будет способствовать дальнейшей реализации арестованной яхты и поступлению средств от реализации в государственный бюджет Украины, - отметил Игнатенко.

Напомним

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