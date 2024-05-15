Люксовая яхта Медведчука получила статус украинского судна - АРМА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  3589 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  95114 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  133677 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  133887 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  155961 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152264 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  130925 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175672 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210639 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  215112 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

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10 мая 2024, 06:49  •  352701 просмотра
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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  358966 просмотра

Люксовая яхта Медведчука получила статус украинского судна - АРМА

Арестованная 92-метровая яхта Royal Romance, которая ранее принадлежала Виктору Медведчуку, приобрела статус украинского судна на которое распространяется юрисдикция Украины.

Экономика •   •  1200 просмотра
Люксовая яхта Медведчука получила статус украинского судна - АРМА

Threads запускает собственную программу проверки фактов

Новая социальная сеть Threads от компании Meta запустила собственную программу фактчекинга для выявления ложного контента на платформе.

Технологии •   •  886 просмотра
Threads запускает собственную программу проверки фактов

Скорректировали двойной удар "Искандерами" по многоэтажке в Донецкой области: задержаны агенты рф

В Донецкой области Служба безопасности Украины обезвредила агентурную группу российской военной разведки в составе шести человек, которые корректировали ракетные удары, в частности двойной удар "Искандеров" по жилому дому в Покровске, что привело к жертвам среди мирного населения.

Война •   •  3027 просмотра
Скорректировали двойной удар "Искандерами" по многоэтажке в Донецкой области: задержаны агенты рф

Примерно 10% киевлян ощутили на себе отключение света - Yasno

Около 10% жителей Киева вчера подверглись аварийным отключениям электроэнергии из-за дефицита, вызванного российской агрессией и атаками на украинские энергогенерирующие объекты, причем ограничения касались также и промышленности.

Экономика •   •  3608 просмотра
Примерно 10% киевлян ощутили на себе отключение света - Yasno

Google представил Project Gameface для управления в режиме "свободные руки", с помощью жестов или движений головы

Google представляет Project Gameface - код с открытым исходным кодом для разработчиков Android, который позволяет управлять громкой связью, жестами и движениями головы, используя мимику и камеру устройства.

Технологии •   •  3002 просмотра
Google представил Project Gameface для управления в режиме "свободные руки", с помощью жестов или движений головы

Хакеры рф активизировали атаки на мобильные устройства украинских военных

Согласно исследованию Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, российские хакеры активизировали кибератаки на мобильные устройства украинских военных, используя вредоносное программное обеспечение, замаскированное под легальное, и распространяя его через мессенджеры.

Война •   •  3734 просмотра
Хакеры рф активизировали атаки на мобильные устройства украинских военных

Ситуация в энергетике: Украина привлекла аварийную помощь из трех стран, ограничения для промышленности будут применяться в течение суток

Украина привлекла аварийные поставки электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии из-за дефицита мощностей после российских обстрелов. Ограничения на потребление электроэнергии для промышленности будут применяться в течение дня, чтобы избежать отключений.

Общество •   •  3737 просмотра
Ситуация в энергетике: Украина привлекла аварийную помощь из трех стран, ограничения для промышленности будут применяться в течение суток

Атака дронов на топливную базу в ростовской области рф: источник заявил об операции ГУР

Атака дронов на топливную базу в ростовской области рф - операция ГУР, указал источник.

Война •   •  4086 просмотра
Атака дронов на топливную базу в ростовской области рф: источник заявил об операции ГУР

"Фатально для российских оккупантов": Сырский показал новые кадры боевой работы украинских воинов

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поделился новыми кадрами боевой работы украинских военных, которую он назвал "роковой для российских оккупантов".

Война •   •  3971 просмотра
"Фатально для российских оккупантов": Сырский показал новые кадры боевой работы украинских воинов

Владелец Facebook закрывает приложение для бизнеса

К августу 2025 года компания Meta прекращает выпуск приложения для бизнес-сотрудничества Workplace, чтобы сосредоточиться на технологиях искусственного интеллекта и метавселенной.

Экономика •   •  3397 просмотра
Владелец Facebook закрывает приложение для бизнеса