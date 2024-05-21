Почти все - произведения известных украинских художников: более 100 картин из коллекции медведчука имеют культурную ценность

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  98256 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  97040 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  104802 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  104430 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  103101 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  188819 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131366 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198694 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183081 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191583 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  409027 просмотра

Почти все - произведения известных украинских художников: более 100 картин из коллекции медведчука имеют культурную ценность

112 картин, принадлежащих предателю виктору медведчуку, признаны имеющими историческую и культурную ценность и будут переданы на сохранение в Национальный музей Украины.

политика •   •  3017 просмотра
Почти все - произведения известных украинских художников: более 100 картин из коллекции медведчука имеют культурную ценность

Венецианская комиссия забраковала грузинский закон об иноагентах: как отреагировала правящая партия Грузии

Венецианская комиссия призвала Грузию отменить закон об иностранных агентах, критикуя его как препятствие свободе собраний, выражения мнений, конфиденциальности и участия общественности, что приводит к стигматизации и уничтожению НПО и средств массовой информации, получающих иностранное финансирование, что в конечном итоге наносит ущерб открытым дебатам, плюрализму и демократии.

Новости Мира •   •  3790 просмотра
Венецианская комиссия забраковала грузинский закон об иноагентах: как отреагировала правящая партия Грузии

россия хочет в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией - росСМИ

россия планирует в одностороннем порядке изменить свои морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море, скорректировав географические координаты, чтобы объявить часть акватории своими внутренними морскими водами.

Новости Мира •   •  5555 просмотра
россия хочет в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией - росСМИ

Транспортируют оружие и личный состав: разведчики показали, как уничтожают грузовики оккупантов

Разведчики из спецподразделения "Кабул-9" уничтожили российские военные грузовики, использовавшиеся для перевозки оружия, личного состава и боеприпасов на Запорожском фронте, как показано на видео, опубликованном украинской разведкой.

Война •   •  6238 просмотра
Транспортируют оружие и личный состав: разведчики показали, как уничтожают грузовики оккупантов

Не справились с ледоходом: в рф затонули два теплохода

Два теплохода, "Софрон Данилов" и "капитан Бурковский", затонули после того, как не могли справиться с ледоходом во время зимней стоянки недалеко от поселка Жиганск на реке Лена в Якутии, россия. Сообщений о пострадавших нет.

Новости Мира •   •  6849 просмотра
Не справились с ледоходом: в рф затонули два теплохода

Канада расширила санкции против рф за перевозку оружия из КНДР

Канада вводит санкции в отношении российских физических и юридических лиц за содействие незаконной транспортировке оружия, включая баллистические ракеты, из Северной Кореи в Россию для использования в войне против Украины, нарушая резолюции ООН.

Война •   •  10107 просмотра
Канада расширила санкции против рф за перевозку оружия из КНДР

Почему украинцы не верят АРМА?

Согласно социологическому исследованию, управление арестованным имуществом украинского правительства воспринимается как одна из наименее успешных и прозрачных задач: только 2,5% респондентов считают его успешным, а 62,7% - непрозрачным.

политика •   •  9165 просмотра
Почему украинцы не верят АРМА?

Украина и Швеция начали переговоры по заключению двустороннего соглашения по безопасности

Украинскую переговорную делегацию по соглашению о безопасности возглавляет руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

политика •   •  8808 просмотра
Украина и Швеция начали переговоры по заключению двустороннего соглашения по безопасности

На фронте 86 боевых столкновений, на большинстве направлений оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб

21 мая на фронте произошло 86 боевых столкновений, большинство из которых произошло на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях, поскольку противник продолжает активные действия, но украинские войска сдерживают натиск и дают решительный отпор, в результате чего было потеряно 47 российских оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники.

Война •   •  9531 просмотра
На фронте 86 боевых столкновений, на большинстве направлений оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб

Покровский и другие донецкие направления остаются чрезвычайно сложными - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Покровское, Краматорское и Кураховское направления остаются крайне сложными с интенсивными боями, в то время как украинские силовики успешно уничтожают оккупантов в Харьковской области.

Война •   •  12091 просмотра
Покровский и другие донецкие направления остаются чрезвычайно сложными - Зеленский