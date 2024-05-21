Почти все - произведения известных украинских художников: более 100 картин из коллекции медведчука имеют культурную ценность

Более ста картин государственного предателя виктора медведчука признаны имеющими историческую и культурную ценность. Их планируют передать в Национальный музей Украины для сохранения, передает УНН со ссылкой на АРМА.

112 картин медведчука признаны такими, которые имеют историческую и культурную ценность. Эксперты-искусствоведы подтвердили это своим выводом, который есть в распоряжении АРМА. Почти все картины-произведения известных украинских художников XX века - говорится в сообщении.

Детали

По данным АРМА, всего эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели 285 картин, которые хранились там с 2022 года. Из них - 112 картин признаны имеющими культурную и историческую ценность.

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"Следовательно, во время следующего заседания конкурсной комиссии будет решен вопрос о приостановлении процедуры продажи этих картин и передачи их в Национальный музей Украины для сохранения. Произведения, не имеющие культурной и исторической ценности будут реализованы через электронную площадку "Прозрачно.Продажи". Средства от реализации-пополнят бюджет Украины", - добавили в АРМА.

Добавим

В АРМА отмечают, что картины ранее принадлежали коллаборанту и предателю Виктору медведчуку и были арестованы в рамках уголовного производства. Позже решением суда они были переданы на реализацию в АРМА. 19 апреля, АРМА объявила о начале реализации картин медведчука. Тогда же, по инициативе Нацагентства, для сохранения культурного наследия Украины, к осмотру картин было инициировано привлечение экспертов для проведения искусствоведческой экспертизы.

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