Яхта Медведчука под украинским флагом сделает невозможным попытки его адвокатов помешать ее продаже - АРМА

Поскольку яхта Royal Romance, ранее принадлежавшая Виктору Медведчуку, теперь считается украинским судном, предыдущие попытки смены флага, которые иногда имели не вполне законный характер, больше не могут быть осуществлены. Об этом рассказала глава АРМА Елена Дума в эфире телемарафона, пишет УНН.

Любые действия адвокатов Медведчука, которые не всегда имеют законный характер и ранее были направлены на изменение флага, уже не могут быть совершены. Следовательно, они не смогут сделать невозможным реализацию яхты таким образом, внести ложные сведения или помешать проведению самого аукциона - сказала Дума.

Напомним

Арестованная 92-метровая яхта Royal Romance, которая ранее принадлежала Виктору Медведчуку, приобрела статус украинского судна на которое распространяется юрисдикция Украины.