Твори Труша та Ерделлі: музейний фонд України поповниться сотнею картин, вилучених у медведчука
Київ • УНН
Національна поліція вилучила та повернула у власність держави унікальну прикрасу ІІІ століття, колекцію старожитностей та 264 картини, які знайшли в обвинуваченого у держзраді віктора медведчука
Правоохоронці вилучили та повернули у власність держави унікальну прикрасу ІІІ століття, колекцію старожитностей та 264 картини, які знайшли в обвинуваченого у держзраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ віктора медведчука. Про це повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Андрій Рубель, передає пресслужба Нацполіції, пише УНН.
Ми маємо окремий фокус на збереження культурної спадщини, адже після 2014 року багато чого було захоплене, знищене, викрадене, за цей час у нас було три масштабних кейси, про які ми зараз можемо говорити,
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Він зазначів, що з 264 картин, які вилучили з помешкань Медведчука, 112 з них мають культурну цінність. Це твори Труша, Ерделлі та Глущенко. Вони наразі знаходяться на зберіганні в Національному художньому музеї.
Рубель додав, що в учасника угрупування, причетного до фінансування так званої "днр" вилучили колекцію старожитностей на мільйони доларів (понад 6 тис. предметів). Серед них - рідкісний меч Гунів. Прикрасу - ремінний гарнітур Готів, датований ІІІ ст. н.е. вилучили у "чорного археолога", коли він намагався її продати. Аналоги знайденої старожитності - найвідоміші експонати в головних музеях Данії та Швеції.
Вартість вилучених артефактів та художніх творів - мільйони доларів. Проте, головне - не їхня вартість, а те, що надбання нації повертають державі з приватних колекцій бандитів,
Нагадаємо
Арештована 92-метрова яхта Royal Romance, яка раніше належала Віктору Медведчуку, набула статус українського судна на яке поширюється юрисдикція України.