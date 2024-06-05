Произведения Труша и Эрделли: музейный фонд Украины пополнится сотней картин, изъятых у медведчука

Правоохранители изъяли и вернули в собственность государства уникальное украшение III века, коллекцию древностей и 264 картины, которые нашли у обвиняемого в госизмене экс-лидера запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктора медведчука. Об этом сообщил начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Андрей Рубель, передает пресс-служба Нацполиции, пишет УНН.

Мы имеем отдельный фокус на сохранение культурного наследия, ведь после 2014 года многое было захвачено, уничтожено, похищено, за это время у нас было три масштабных кейса, о которых мы сейчас можем говорить, - заметил Андрей Рубель.

Детали

Он отметил, что из 264 картин, которые изъяли из помещений медведчука, 112 из них имеют культурную ценность. Это произведения Труша, Эрдели и Глущенко. В настоящее время они хранятся в Национальном художественном музее.

Рубль добавил, что у участника группировки, причастного к финансированию так называемой "днр" изъяли коллекцию древностей на миллионы долларов (более 6 тыс. предметов). Среди них-редкий меч гуннов. Украшение-ременной гарнитур готов, датированный III в. н. э. изъяли у" черного археолога", когда он пытался ее продать. Аналоги найденной древности-самые известные экспонаты в главных музеях Дании и Швеции.

Стоимость изъятых артефактов и художественных произведений - миллионы долларов. Однако, главное - не их стоимость, а то, что достояние нации возвращают государству из частных коллекций бандитов, - подчеркнул руководитель Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Напомним

Арестованная 92-метровая яхта Royal Romance, ранее принадлежавшая Виктору Медведчуку, приобрела статус украинского судна на которое распространяется юрисдикция Украины.