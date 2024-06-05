Произведения Труша и Эрделли: музейный фонд Украины пополнится сотней картин, изъятых у медведчука
Киев • УНН
Национальная полиция изъяла и вернула в собственность государства уникальное украшение III века, коллекцию древностей и 264 картины, которые нашли у обвиняемого в госизмене виктора медведчука
Правоохранители изъяли и вернули в собственность государства уникальное украшение III века, коллекцию древностей и 264 картины, которые нашли у обвиняемого в госизмене экс-лидера запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктора медведчука. Об этом сообщил начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Андрей Рубель, передает пресс-служба Нацполиции, пишет УНН.
Мы имеем отдельный фокус на сохранение культурного наследия, ведь после 2014 года многое было захвачено, уничтожено, похищено, за это время у нас было три масштабных кейса, о которых мы сейчас можем говорить,
Детали
Он отметил, что из 264 картин, которые изъяли из помещений медведчука, 112 из них имеют культурную ценность. Это произведения Труша, Эрдели и Глущенко. В настоящее время они хранятся в Национальном художественном музее.
Рубль добавил, что у участника группировки, причастного к финансированию так называемой "днр" изъяли коллекцию древностей на миллионы долларов (более 6 тыс. предметов). Среди них-редкий меч гуннов. Украшение-ременной гарнитур готов, датированный III в. н. э. изъяли у" черного археолога", когда он пытался ее продать. Аналоги найденной древности-самые известные экспонаты в главных музеях Дании и Швеции.
Стоимость изъятых артефактов и художественных произведений - миллионы долларов. Однако, главное - не их стоимость, а то, что достояние нации возвращают государству из частных коллекций бандитов,
Напомним
Арестованная 92-метровая яхта Royal Romance, ранее принадлежавшая Виктору Медведчуку, приобрела статус украинского судна на которое распространяется юрисдикция Украины.
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