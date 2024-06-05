ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Произведения Труша и Эрделли: музейный фонд Украины пополнится сотней картин, изъятых у медведчука

Произведения Труша и Эрделли: музейный фонд Украины пополнится сотней картин, изъятых у медведчука

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 06:47  •  3187 просмотра

Read in English

Национальная полиция изъяла и вернула в собственность государства уникальное украшение III века, коллекцию древностей и 264 картины, которые нашли у обвиняемого в госизмене виктора медведчука

Правоохранители изъяли и вернули в собственность государства уникальное украшение III века, коллекцию древностей и 264 картины, которые нашли у обвиняемого в госизмене экс-лидера запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктора медведчука. Об этом сообщил начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Андрей Рубель, передает пресс-служба Нацполиции, пишет УНН.

Мы имеем отдельный фокус на сохранение культурного наследия, ведь после 2014 года многое было захвачено, уничтожено, похищено, за это время у нас было три масштабных кейса, о которых мы сейчас можем говорить,

- заметил Андрей Рубель.

Детали

Он отметил, что из 264 картин, которые изъяли из помещений медведчука, 112 из них имеют культурную ценность. Это произведения Труша, Эрдели и Глущенко. В настоящее время они хранятся в Национальном художественном музее.

Рубль добавил, что у участника группировки, причастного к финансированию так называемой "днр" изъяли коллекцию древностей на миллионы долларов (более 6 тыс. предметов). Среди них-редкий меч гуннов. Украшение-ременной гарнитур готов, датированный III в. н. э. изъяли у" черного археолога", когда он пытался ее продать. Аналоги найденной древности-самые известные экспонаты в главных музеях Дании и Швеции.

Стоимость изъятых артефактов и художественных произведений - миллионы долларов. Однако, главное - не их стоимость, а то, что достояние нации возвращают государству из частных коллекций бандитов,

- подчеркнул руководитель Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Напомним

Арестованная 92-метровая яхта Royal Romance, ранее принадлежавшая Виктору Медведчуку, приобрела статус украинского судна на которое распространяется юрисдикция Украины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КультураКриминал и ЧП
Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
  •  27 просмотра

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

Эксклюзив
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
  •  11872 просмотра

Потребность в военных медиках велика - Минобороны

Эксклюзив
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
  •  19154 просмотра

"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

Эксклюзив
Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой
  •  37148 просмотра

Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой

Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  109147 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  114685 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  115136 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  109775 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  80786 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  134165 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Новости по теме
Произведения Труша и Эрделли: музейный фонд Украины пополнится сотней картин, изъятых у медведчука

Произведения Труша и Эрделли: музейный фонд Украины пополнится сотней картин, изъятых у медведчука

  •  3187 просмотра
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
Эксклюзив

  •  16757 просмотра
США ищут гарантий санкций от ЕС для поддержки кредита для Украины на 50 млрд долл. - FT

США ищут гарантий санкций от ЕС для поддержки кредита для Украины на 50 млрд долл. - FT

  •  4276 просмотра
Удостоверение ветерана отныне в " Дии " - Федоров

Удостоверение ветерана отныне в " Дии " - Федоров

  •  4932 просмотра
Враг ночью и утром обстрелял 6 общин Сумщины: прогремело 36 взрывов

Враг ночью и утром обстрелял 6 общин Сумщины: прогремело 36 взрывов

  •  6468 просмотра
Курс валют на 5 июня: гривна укрепилась на 19 копеек

Курс валют на 5 июня: гривна укрепилась на 19 копеек

  •  6234 просмотра
К расследованию военных преступлений рф в Украине присоединилась прокуратура Болгарии

К расследованию военных преступлений рф в Украине присоединилась прокуратура Болгарии

  •  9091 просмотра
Армия рф обстреляла базы отдыха в Харьковской области, за сутки известно о 3 пострадавших

Армия рф обстреляла базы отдыха в Харьковской области, за сутки известно о 3 пострадавших

  •  8738 просмотра
Парламентские выборы в Индии: премьер Моди объявил о победе

Парламентские выборы в Индии: премьер Моди объявил о победе

  •  7673 просмотра
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

  •  41260 просмотра

Популярные

Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

  •  44527 просмотра
На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость

На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость

  •  60642 просмотра
DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

  •  67967 просмотра
США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

  •  74867 просмотра
Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

Ужасная правда: 2200 украинских военнопленных стали жертвами пыток в российском плену

  •  51481 просмотра

Публикации

Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

  •  44527 просмотра
"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

  •  125608 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Эксклюзив

  •  134165 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  151480 просмотра
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

3 июня 2024, 10:13  •  195451 просмотра

Произведения Труша и Эрделли: музейный фонд Украины пополнится сотней картин, изъятых у медведчука

Национальная полиция изъяла и вернула в собственность государства уникальное украшение III века, коллекцию древностей и 264 картины, которые нашли у обвиняемого в госизмене виктора медведчука.

Культура •   •  3187 просмотра
Произведения Труша и Эрделли: музейный фонд Украины пополнится сотней картин, изъятых у медведчука

"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

Одесский припортовый завод продемонстрировал четкую тенденцию к увеличению объемов перевалки зерна морским транспортом, отгрузив более 520 000 тонн за первые 5 месяцев 2024 года.

Экономика •   •  16757 просмотра
Эксклюзив
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

США ищут гарантий санкций от ЕС для поддержки кредита для Украины на 50 млрд долл. - FT

США готовы предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который будет погашен за счет замороженных российских активов, если ЕС продлит ответные санкции против Москвы на неопределенный срок.

Экономика •   •  4276 просмотра
США ищут гарантий санкций от ЕС для поддержки кредита для Украины на 50 млрд долл. - FT

Удостоверение ветерана отныне в " Дии " - Федоров

В" Дію " теперь можно загрузить удостоверение ветерана, что позволяет украинским ветеранам войны и членам их семей легко получать доступ к своим документам в цифровом виде.

Общество •   •  4932 просмотра
Удостоверение ветерана отныне в " Дии " - Федоров

Враг ночью и утром обстрелял 6 общин Сумщины: прогремело 36 взрывов

Российские войска ночью и утром обстреляли 6 общин в Сумской области, при этом было зафиксировано 36 взрывов в результате артиллерийских, минометных обсрелов и атак с БПЛА.

Война •   •  6468 просмотра
Враг ночью и утром обстрелял 6 общин Сумщины: прогремело 36 взрывов

Курс валют на 5 июня: гривна укрепилась на 19 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,2948 грн/доллар, укрепив гривну на 19 копеек.

Экономика •   •  6234 просмотра
Курс валют на 5 июня: гривна укрепилась на 19 копеек

К расследованию военных преступлений рф в Украине присоединилась прокуратура Болгарии

Болгария присоединится к расследованию российских военных преступлений против военнопленных и гражданского населения в Луганской и Донецкой областях Украины в 2022 году.

Война •   •  9091 просмотра
К расследованию военных преступлений рф в Украине присоединилась прокуратура Болгарии

Армия рф обстреляла базы отдыха в Харьковской области, за сутки известно о 3 пострадавших

В Харьковской области российские войска за минувшие сутки обстреляли по меньшей мере три района, попали в том числе по базам отдыха, известно о трех пострадавших.

Война •   •  8738 просмотра
Армия рф обстреляла базы отдыха в Харьковской области, за сутки известно о 3 пострадавших

Парламентские выборы в Индии: премьер Моди объявил о победе

Национальный демократический альянс премьер-министра Нарендры Моди одержал победу на парламентских выборах в Индии, обеспечив себе третий срок пребывания у власти подряд, хотя и не смог получить абсолютного большинства голосов.

Новости Мира •   •  7673 просмотра
Парламентские выборы в Индии: премьер Моди объявил о победе

Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности

Государственные сельскохозяйственные предприятия "Искра" и "Надежда" предположительно использовались в качестве "технических прокладок" в схемах скрытой аренды земли, накапливая убытки и переводя прибыль частным компаниям с помощью сомнительных сделок.

Экономика •   •  41260 просмотра
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности