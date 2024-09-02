АРМА передаст Национальному музею 148 картин медведчука, а 136 - продаст

Агентство по розыску и менеджменту активов пердатасть 148 картин предателя медведчука в Национальный художественный музей Украины для сохранения культурного наследия, а 136 продаст. Об этом сообщили в АРМА, пишет УНН.

"Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило выводы экспертов относительно арестованных картин (в рамках одного постановления суда), принадлежавших государственному изменнику Виктору Медведчуку", - пишут в АРМА.

Из 284 арестованных картин:

148 картин будут переданы в Национальный художественный музей Украины, чтобы стать достоянием будущих поколений украинцев.

Майже всі - твори відомих українських митців: понад 100 картин з колекції медведчука мають культурну цінність

136 картин, которые не имеют значительной культурной ценности, будут реализованы через Прозорро.Продажи. Полученные средства будут направлены на нужды Вооруженных Сил Украины.

Твори Труша та Ерделлі: музейний фонд України поповниться сотнею картин, вилучених у медведчука

Напомним

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурсы на отбор оценщиков и управляющих для арестованного имущества Виктора Медведчука. Речь идет о заводах, спортивной базе, квартирах и доме в разных регионах Украины.