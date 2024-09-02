АРМА передаст Национальному музею 148 картин медведчука, а 136 - продаст
Киев • УНН
Агентство по розыску и менеджменту активов передаст 148 картин Медведчука в Национальный художественный музей Украины. 136 картин, не имеющих значительной культурной ценности, будут проданы через Прозорро.Продажи.
Агентство по розыску и менеджменту активов пердатасть 148 картин предателя медведчука в Национальный художественный музей Украины для сохранения культурного наследия, а 136 продаст. Об этом сообщили в АРМА, пишет УНН.
"Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило выводы экспертов относительно арестованных картин (в рамках одного постановления суда), принадлежавших государственному изменнику Виктору Медведчуку", - пишут в АРМА.
Из 284 арестованных картин:
148 картин будут переданы в Национальный художественный музей Украины, чтобы стать достоянием будущих поколений украинцев.
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136 картин, которые не имеют значительной культурной ценности, будут реализованы через Прозорро.Продажи. Полученные средства будут направлены на нужды Вооруженных Сил Украины.
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Напомним
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурсы на отбор оценщиков и управляющих для арестованного имущества Виктора Медведчука. Речь идет о заводах, спортивной базе, квартирах и доме в разных регионах Украины.