АРМА на аукционе продало 8 часов медведчука за почти 3,6 миллиона гривен

В пятницу, 6 сентября, АРМА во время аукциона продало 8 часов нардепа-предателя Виктора Медведчука. Общая стоимость реализованных лотов - почти 3,6 миллиона гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на АРМА.

Детали

Первыми были реализованы часы марки «Rolex» стартовая цена которых составляла 416 583 гривен. По результатам торгов они были проданы за 550 тысяч гривен.

Самым дорогим лотом из этих 8 часов стали часы марки «Patek Philippe», которые были реализованы за 1 271 503,00 гривен.

В общем, по результатам торгов было реализовано:

Часы «Patek Philippe» 1 271 503 гривен Часы «Parmigiani Fleurier» с изображением «Оксаны Марченко» 485 000 грн (302 629 грн стартовая цена)

Часы «Dolce & Gabbana» 233 777 грн. (219 136 грн. - стартовая цена)

Часы «Москва Кремль» 105 678 грн. (17 474 грн - стартовая цена)

Часы «Rolex» 700 001 грн. (547 328 грн стартовая цена)

Часы «Rolex» 550 000 грн (416 583.00 грн - стартовая цена)

Часы «Cartier» 200 001 грн (162 500 грн - стартовая цена)

Часы «Госрезерв Украины» 41 500 грн (2 597 грн - стартовая цена)



Общая сумма реализации достигла почти 3,6 миллиона гривен, которые поступят в государственный бюджет и в дальнейшем будут направлены на покупку военных облигаций. Другие 12 часов также будут реализованы на аукционе, о чем будет сообщено дополнительно - подытожили в Агентстве.

Напомним,

Агентство по розыску и менеджменту активов передаст 148 картин Медведчука в Национальный художественный музей Украины. 136 картин, не имеющих значительной культурной ценности, будут проданы через Прозорро.Продажи.