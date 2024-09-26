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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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АРМА получило в управление новое имущество родственников медведчука и казака, которое они пытались скрыть

АРМА получило в управление новое имущество родственников медведчука и казака, которое они пытались скрыть

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 11:54  •  5096 просмотра

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ГБР арестовало и передало АРМА активы предприятия «Бетонбуд», связанного с Медведчуком и Козаком. Выявлено неучтенное имущество на 16 млн грн, а также уклонение от уплаты налогов на 75 млн грн.

ГБР арестовало и передало АРМА активы на почти 16 млн грн, связанные с подсанкционными экс-депутатами Виктором Медведчуком и Тарасом Казаком. Об этом УНН пишет со ссылкой на Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора.

Детали

ГБР выявило имущество родственников медведчука и казака, которое те пытались скрыть. Речь идет об имуществе предприятия "Бетонбуд", которое его владельцы - родные братья медведчука и казака скрыли от фискальных органов.

Правоохранители установили, что на балансе предприятия, которое ГБР передало в управление государства, находится неучтенное имущество: ангар для сыпучих материалов, оборудование для производства бетона, склад и офисное помещение. Общая стоимость выявленного имущества составляет почти 16 млн грн.

Как уточнили в Офисе Генерального прокурора, предприятие пыталось уклониться от уплаты налогов. Для этого в финансово-отчетной документации отражали недостоверные сведения об объемах произведенной и реализованной продукции, которая была на самом деле в разы больше, чем в официально задокументирована. В результате чего в государственный бюджет не поступило более 75 млн грн налогов. 

Напомним

В июне и июле этого года АРМА передан целостный имущественный комплекс, принадлежащий этому же близкому окружению подсанкционных экс-нардепов. В состав комплекса входят три земельных участка, три нежилых помещения, четыре автомобиля, шесть объектов спецтехники, производственная линейка - цех по изготовлению кирпича, корпоративные права и имущество 4 предприятий, а также другое имущество. Ориентировочная стоимость этих активов составляет более 600 млн грн.

АРМА на аукционе продало 8 часов медведчука за почти 3,6 миллиона гривен6 сентября 2024, 13:20 • 11163 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
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