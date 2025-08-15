АРМА ищет управляющего для активов Медведчука: что в списке
Киев • УНН
АРМА объявила конкурс на избрание управляющего для имущества экс-нардепа Виктора Медведчука. Рыночная стоимость активов оценивается в более чем 123 млн грн, а средства от управления будут поступать в Госбюджет Украины.
АРМА ищет управляющего для активов экс-нардепа Виктора Медведчука через Prozorro, сообщили в ведомстве 15 августа, пишет УНН.
Подробности
"АРМА объявила конкурс на избрание управляющего имуществом экс-нардепа Виктора Медведчука", - говорится в сообщении.
Среди таких активов:
- жилой дом, общей площадью 731,6 кв. м. и земельный участок общей площадью 0,0775 га. на берегу Днепра, с видом на Оболонскую набережную;
- квартира, общей площадью 98,7 кв. м, в Деснянском районе г. Киева;
- 2 квартиры, общей площадью 51,2 кв. м, и 69,1 кв. м. в Оболонском районе г. Киева.
По оценке экспертов рыночная стоимость активов составляет более 123 млн грн, отметили в АРМА.
Средства от управления, как указано, будут перечисляться напрямую в Государственный бюджет Украины. "Так что активы госпредателя будут работать на обороноспособность государства", - подчеркнули в АРМА.
Конкурс на отбор управляющего стартовал через систему публичных закупок Prozorro 14 августа. Конечный срок подачи тендерных предложений 29 августа 2025 года.
"Все заинтересованные участники, отвечающие квалификационным критериям, могут подать свои предложения по управлению этим арестованным активом", - подчеркнули в АРМА.
