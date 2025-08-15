$41.450.06
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 53226 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09 • 26418 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 122300 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 148618 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 79077 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 78963 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 76099 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 180941 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 95694 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
АРМА ищет управляющего для активов Медведчука: что в списке

Киев • УНН

 • 56 просмотра

АРМА объявила конкурс на избрание управляющего для имущества экс-нардепа Виктора Медведчука. Рыночная стоимость активов оценивается в более чем 123 млн грн, а средства от управления будут поступать в Госбюджет Украины.

АРМА ищет управляющего для активов Медведчука: что в списке

АРМА ищет управляющего для активов экс-нардепа Виктора Медведчука через Prozorro, сообщили в ведомстве 15 августа, пишет УНН.

Подробности

"АРМА объявила конкурс на избрание управляющего имуществом экс-нардепа Виктора Медведчука", - говорится в сообщении.

Среди таких активов:

  • жилой дом, общей площадью 731,6 кв. м. и земельный участок общей площадью 0,0775 га. на берегу Днепра, с видом на Оболонскую набережную;
    • квартира, общей площадью 98,7 кв. м, в Деснянском районе г. Киева;
      • 2 квартиры, общей площадью 51,2 кв. м, и 69,1 кв. м. в Оболонском районе г. Киева.

        По оценке экспертов рыночная стоимость активов составляет более 123 млн грн, отметили в АРМА.

        Средства от управления, как указано, будут перечисляться напрямую в Государственный бюджет Украины. "Так что активы госпредателя будут работать на обороноспособность государства", - подчеркнули в АРМА.

        Конкурс на отбор управляющего стартовал через систему публичных закупок Prozorro 14 августа. Конечный срок подачи тендерных предложений 29 августа 2025 года.

        "Все заинтересованные участники, отвечающие квалификационным критериям, могут подать свои предложения по управлению этим арестованным активом", - подчеркнули в АРМА.

        Юлия Шрамко

