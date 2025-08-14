Медведчуку та ще 12 особам повідомлено про підозру в інформаційно-підривній діяльності

Екснардепу Віктору Медведчуку та ще 12 особам повідомлено про підозру у роботі на військово-політичне керівництво рф, зокрема проведенні підривної діяльності в інформаційній сфері проти України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської обласної прокуратури В.Медведчуку, Д.Жарких, Р.Коваленку, А.Марчевському, Р.Калинчуку, Я.Таксюру, Б.Гіганову, Ю.Дудкіну, О.Ясинському, Р.Коцабі, Н.Хорошевській, О.Лазарєву, К.Молчанову, який знаходиться під вартою, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 161, ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 КК України",- йдеться в повідомленні.

Як повідомили в Київській обласній прокуратурі, підозрювані створили проект "Другая Украина" і просували через нього наративи кремля. Зокрема поширювали публікації, в яких виправдовували збройну агресію рф, закликали до зміни меж території чи державного кордону України, розпалювали національну та релігійну ворожнечі, а також розповсюджували інші матеріали на підтримку держави-агресора.



Пропагандиста Молчанова, який працював на Медведчука, заарештували у Польщі та депортували в Україну: зараз він в СІЗО

Доповнення

У 2024 році Служба безпеки України повідомила, що разом з НАБУ зібрали масштабну доказову базу у справі нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" і повідомили про підозру екснардепу Віктору Медведчуку та його спільникам.

Віктор Медведчука передали рф в обмін на 200 українських героїв у вересні 2022 року.