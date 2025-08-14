$41.510.09
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
08:11 • 51729 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 33268 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 32432 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
06:07 • 32039 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 33629 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 42598 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 42895 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
13 августа, 14:07 • 41263 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 43162 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
08:11 • 51746 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:48 • 174008 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияние
13 августа, 08:39 • 147936 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Медведчуку и еще 12 лицам сообщено о подозрении в информационно-подрывной деятельности

Киев • УНН

 • 1272 просмотра

Виктор Медведчук и 12 членов организованной группы подозреваются в сотрудничестве с военно-политическим руководством РФ. Им инкриминируют подрывную деятельность в информационной сфере против Украины.

Медведчуку и еще 12 лицам сообщено о подозрении в информационно-подрывной деятельности

Экс-нардепу Виктору Медведчуку и еще 12 лицам сообщено о подозрении в работе на военно-политическое руководство РФ, в частности проведении подрывной деятельности в информационной сфере против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров отдела надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью Киевской областной прокуратуры В. Медведчуку, Д. Жарких, Р. Коваленко, А. Марчевскому, Р. Калинчуку, Я. Таксюру, Б. Гиганову, Ю. Дудкину, О. Ясинскому, Р. Коцабе, Н. Хорошевской, О. Лазареву, К. Молчанову, который находится под стражей, сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 161, ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Киевской областной прокуратуре, подозреваемые создали проект "Другая Украина" и продвигали через него нарративы кремля. В частности, распространяли публикации, в которых оправдывали вооруженную агрессию РФ, призывали к изменению границ территории или государственной границы Украины, разжигали национальную и религиозную вражду, а также распространяли другие материалы в поддержку государства-агрессора.

Пропагандиста Молчанова, работавшего на Медведчука, арестовали в Польше и депортировали в Украину: сейчас он в СИЗО01.04.25, 16:57 • 32230 просмотров

Дополнение

В 2024 году Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с НАБУ собрали масштабную доказательную базу по делу нефтепровода "Самара-Западное направление" и сообщили о подозрении экс-нардепу Виктору Медведчуку и его сообщникам.

Виктор Медведчук был передан РФ в обмен на 200 украинских героев в сентябре 2022 года.

Анна Мурашко

ВойнаКриминал и ЧП
Украина