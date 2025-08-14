Медведчуку и еще 12 лицам сообщено о подозрении в информационно-подрывной деятельности

Экс-нардепу Виктору Медведчуку и еще 12 лицам сообщено о подозрении в работе на военно-политическое руководство РФ, в частности проведении подрывной деятельности в информационной сфере против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров отдела надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью Киевской областной прокуратуры В. Медведчуку, Д. Жарких, Р. Коваленко, А. Марчевскому, Р. Калинчуку, Я. Таксюру, Б. Гиганову, Ю. Дудкину, О. Ясинскому, Р. Коцабе, Н. Хорошевской, О. Лазареву, К. Молчанову, который находится под стражей, сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 161, ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Киевской областной прокуратуре, подозреваемые создали проект "Другая Украина" и продвигали через него нарративы кремля. В частности, распространяли публикации, в которых оправдывали вооруженную агрессию РФ, призывали к изменению границ территории или государственной границы Украины, разжигали национальную и религиозную вражду, а также распространяли другие материалы в поддержку государства-агрессора.



Пропагандиста Молчанова, работавшего на Медведчука, арестовали в Польше и депортировали в Украину: сейчас он в СИЗО

Дополнение

В 2024 году Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с НАБУ собрали масштабную доказательную базу по делу нефтепровода "Самара-Западное направление" и сообщили о подозрении экс-нардепу Виктору Медведчуку и его сообщникам.

Виктор Медведчук был передан РФ в обмен на 200 украинских героев в сентябре 2022 года.