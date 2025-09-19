Часть - в пределах прибрежных защитных полос Днепра: суд расторг договор аренды 40 га земли с обществом, связанным с Медведчуком
Киев • УНН
Столичная прокуратура расторгла договор аренды двух земельных участков площадью 40 га стоимостью 1,7 млрд грн. Общество, связанное с Виктором Медведчуком, не использовало землю и не платило арендную плату с 2006 года.
Столичная прокуратура через суд расторгла договор аренды земли площадью 40 га с обществом, которое связывают с пророссийским политиком и экс-нардепом Виктором Медведчуком, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.
Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск прокурора и расторг договор аренды двух земельных участков в микрорайоне Позняки-Западные в Дарницком районе Киева. Стоимость этих участков общей площадью более 40 га составляет почти 1,7 млрд грн
Как сообщили в прокуратуре, частное общество получило земучастки в аренду в 2006 году. Отметим, что часть одного из участков, а именно площадь 9,3 га расположена в пределах прибрежных защитных полос Днепра. Землю обществу выделяли для застройки и благоустройства территории с отселением жителей частных домов, обустройством водно-ландшафтной зоны и парка.
АРМА ищет управляющего для активов медведчука: что в списке15.08.25, 10:45 • 5976 просмотров
Вместе с тем, общество с 2006 года по настоящее время не начало использование земельных участков и систематически не уплачивало арендную плату за землю.
Таким образом, суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и расторг договор с недобросовестным арендатором, обязав его вернуть земельные участки в Дарницком районе их владельцу – территориальной общине города Киева в лице Киевского городского совета.
Медведчуку и еще 12 лицам сообщено о подозрении в информационно-подрывной деятельности14.08.25, 14:32 • 4202 просмотра