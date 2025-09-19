$41.250.05
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
12:00 • 10602 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 16433 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
08:43 • 31315 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 31458 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 49443 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 44252 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 65019 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 44749 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 52475 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Часть - в пределах прибрежных защитных полос Днепра: суд расторг договор аренды 40 га земли с обществом, связанным с Медведчуком

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Столичная прокуратура расторгла договор аренды двух земельных участков площадью 40 га стоимостью 1,7 млрд грн. Общество, связанное с Виктором Медведчуком, не использовало землю и не платило арендную плату с 2006 года.

Часть - в пределах прибрежных защитных полос Днепра: суд расторг договор аренды 40 га земли с обществом, связанным с Медведчуком

Столичная прокуратура через суд расторгла договор аренды земли площадью 40 га с обществом, которое связывают с пророссийским политиком и экс-нардепом Виктором Медведчуком, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск прокурора и расторг договор аренды двух земельных участков в микрорайоне Позняки-Западные в Дарницком районе Киева. Стоимость этих участков общей площадью более 40 га составляет почти 1,7 млрд грн 

- говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре, частное общество получило земучастки в аренду в 2006 году. Отметим, что часть одного из участков, а именно площадь 9,3 га расположена в пределах прибрежных защитных полос Днепра. Землю обществу выделяли для застройки и благоустройства территории с отселением жителей частных домов, обустройством водно-ландшафтной зоны и парка.

АРМА ищет управляющего для активов медведчука: что в списке15.08.25, 10:45 • 5976 просмотров

Вместе с тем, общество с 2006 года по настоящее время не начало использование земельных участков и систематически не уплачивало арендную плату за землю.

Таким образом, суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и расторг договор с недобросовестным арендатором, обязав его вернуть земельные участки в Дарницком районе их владельцу – территориальной общине города Киева в лице Киевского городского совета.

Медведчуку и еще 12 лицам сообщено о подозрении в информационно-подрывной деятельности14.08.25, 14:32 • 4202 просмотра

Антонина Туманова

