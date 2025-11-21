Возле Буковеля разоблачена схема незаконного отчуждения 6 га леса: трое фигурантов получили подозрения
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили схему незаконного отчуждения 6 га леса под Буковелем, нанеся государству более 20 млн грн убытков. Троим фигурантам, включая кадастрового регистратора, сообщено о подозрении.
Правоохранители разоблачили схему, по которой из государственной собственности незаконно "вывели" шесть гектаров леса под Буковелем. По поддельным документам землю переоформили на частных лиц, чем нанесли государству более 20 млн грн убытков. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Разоблачена схема незаконного "вывода" шести гектаров лесного фонда возле Поляницы и туристического комплекса "Буковель". К ее реализации причастны государственный кадастровый регистратор и двое сообщников
По данным следствия, они использовали поддельные акты образца 2001–2002 годов, изготовили на их основе техническую документацию и внесли в Госреестр вещных прав недостоверные данные о якобы законной регистрации права собственности.
Так схема позволила вывести 6 гектаров леса из государственной собственности. Экспертиза оценила ущерб в более чем 20,5 млн грн.
Во время обысков в Днепропетровской и Хмельницкой областях правоохранители изъяли документацию и электронные носители, содержащие доказательства организации схемы.
Трем лицам сообщено о подозрении по ч. 3, 4 ст. 358 и ч. 4 ст. 190 УК Украины.
