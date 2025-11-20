Суд на Львівщині повернув державі 667 га земель водного фонду, які роками використовувалися без жодних законних підстав.

Господарський суд Львівської області задовольнив позов Жовківської окружної прокуратури, визнавши незаконним користування підприємством Добротвірським водосховищем та трьома прилеглими ділянками на території Кам’янка-Бузької й Добротвірської громад. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

На Львівщині 667 га земель водного фонду роками використовувалися без належних законних підстав. Суд задовольнив позов Жовківської окружної прокуратури та визнав незаконним користування одним із підприємств Добротвірським водосховищем і прилеглими ділянками – повідомили у прокуратурі.

Прокурори встановили, що товариство тривалий час вело рибогосподарську діяльність без належно оформлених прав, унаслідок чого бюджет недоотримував орендну плату та інші обов’язкові платежі.

Після представництва інтересів держави в суді діяльність підприємства на цих землях заборонено, а самі ділянки мають бути повернуті державі.

