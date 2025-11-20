Суд на Львовщине вернул государству 667 га земель водного фонда, которые годами использовались без каких-либо законных оснований
Киев • УНН
Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Жовковской окружной прокуратуры. Предприятие незаконно использовало Добротворское водохранилище и прилегающие участки.
Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Жолковской окружной прокуратуры, признав незаконным пользование предприятием Добротворским водохранилищем и тремя прилегающими участками на территории Каменка-Бугской и Добротворской общин. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
Прокуроры установили, что общество длительное время вело рыбохозяйственную деятельность без надлежаще оформленных прав, вследствие чего бюджет недополучал арендную плату и другие обязательные платежи.
После представительства интересов государства в суде деятельность предприятия на этих землях запрещена, а сами участки должны быть возвращены государству.
