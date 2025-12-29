$42.060.13
Укренерго завдано шкоди на 168 млн грн: викрито схему розкрадання електроенергії, трьом учасникам повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 1764 перегляди

Трьом учасникам схеми заволодіння електроенергією без її фактичної оплати повідомлено про підозру. Внаслідок таких дій ПрАТ "НЕК "Укренерго" завдано шкоди на 168 млн грн.

Укренерго завдано шкоди на 168 млн грн: викрито схему розкрадання електроенергії, трьом учасникам повідомили про підозру

В Україні викрили схему незаконного заволодіння електроенергією.  Внаслідок таких дій ПрАТ "НЕК "Укренерго" завдано шкоди на 168 млн грн. Трьом учасникам схеми вже повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом учасникам схеми заволодіння електричною енергією без її фактичної оплати 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, внаслідок таких дій ПрАТ "НЕК "Укренерго" завдано шкоди на 168 млн грн.

Директору комерційного підприємства та колишньому директору електропостачальника інкриміновано привласнення коштів ПрАТ "НЕК "Укренерго" (ч. 5 ст. 191 КК України).

Відповідальній посадовій особі ПрАТ "НЕК "Укренерго" інкриміновано зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи (ч. 2 ст. 364 КК України). За даними слідства, посадовець умисно не застосував передбачені законодавством заходи реагування до електропостачальника.

Слідством встановлено, що посадові особи промислового підприємства ініціювали укладення договору постачання електричної енергії з підконтрольним постачальником, при цьому фактично не маючи наміру оплачувати спожиті обсяги.

На Запоріжжі викрито групу осіб, які систематично крали природний газ з магістральної системи08.12.25, 15:28 • 2694 перегляди

Водночас електропостачальник, за даними слідства, не закуповував електричну енергію у встановленому порядку, а отримував її за рахунок небалансів, сформованих оператором системи передачі. Обов’язкові платежі за небаланси не здійснювалися.

Посадовець ПрАТ "НЕК "Укренерго", обіймаючи керівну посаду та маючи повноваження щодо адміністрування розрахунків на ринку електричної енергії, умисно не вжив передбачених законодавством заходів реагування.

У результаті, за даними слідства, безпідставно відпущено понад 82 тис. МВт·год електричної енергії, загальна вартість якої становить понад 168 млн грн, що спричинило матеріальну шкоду ПрАТ "НЕК "Укренерго" та призвело до тяжких наслідків.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено чорнові записи та документи, що мають доказове значення

- наголосили в Офісі Генпрокурора.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Енергетика
Обшук
Електроенергія
Укренерго
Україна