Правящая партия Косово побеждает на внеочередных выборах

Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 27685 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 34828 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 32397 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 28968 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 37254 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 47925 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 33573 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40347 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 44914 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Трамп заявил о детальном обсуждении вопросов после разговора с путиным
Президент Зеленский озвучил сроки согласования мирного плана
Отключения света 29 декабря: ДТЭК опубликовал графики для двух областей и Киева
Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах с Трампом и дальнейших встречах команд
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 112747 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременности
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбы
Правящая партия Косово побеждает на внеочередных выборах

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Партия «Ветевендосье» получила 50,8% голосов на парламентских выборах в Косово, обеспечив третий срок для лидера Альбина Курти. Это четвертая подряд победа партии на выборах.

Правящая партия Косово побеждает на внеочередных выборах

Албанская националистическая партия «Ветевендосье» одержала убедительную победу на парламентских выборах в Косово. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Подробности

«После подсчета 90% голосов партия, название которой означает «самоопределение», получила 50,8%, что означает третий срок у власти для ее лидера Альбина Курти.

Две основные оппозиционные партии, правоцентристская Демократическая партия Косово (ДПК) и Демократическая лига Косово (ДСК), получили 20,98% и 13,89% соответственно», – пишет издание.

«Ветевендосье» выиграло выборы в феврале, но не получило большинства, и с тех пор Косово не имеет функционирующего правительства.

Это четвертая подряд победа партии «Ветевендосье» на парламентских выборах. Результатом является оправдание после того, как оппозиционные партии заблокировали его попытки сформировать правительство после предыдущих выборов 9 февраля.

Дополнительно

Косово — небольшое частично признанное государство Балкан, появившееся в результате распада Югославии и войны на полуострове. Сербия не признает Косово, а считает его частью своей страны. Несмотря на это, Косово признали 104 государства-члена ООН.

Напомним

В Косово проходят выборы, где партия премьер-министра Альбина Курти стремится получить большинство, чтобы преодолеть годичный политический тупик. Это второе голосование в этом году, поскольку партия Курти не смогла получить большинство в феврале.

Алла Киосак

Новости Мира
Организация Объединенных Наций
Сербия
Косово