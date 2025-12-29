Правящая партия Косово побеждает на внеочередных выборах
Партия «Ветевендосье» получила 50,8% голосов на парламентских выборах в Косово, обеспечив третий срок для лидера Альбина Курти. Это четвертая подряд победа партии на выборах.
Албанская националистическая партия «Ветевендосье» одержала убедительную победу на парламентских выборах в Косово. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Подробности
«После подсчета 90% голосов партия, название которой означает «самоопределение», получила 50,8%, что означает третий срок у власти для ее лидера Альбина Курти.
Две основные оппозиционные партии, правоцентристская Демократическая партия Косово (ДПК) и Демократическая лига Косово (ДСК), получили 20,98% и 13,89% соответственно», – пишет издание.
«Ветевендосье» выиграло выборы в феврале, но не получило большинства, и с тех пор Косово не имеет функционирующего правительства.
Это четвертая подряд победа партии «Ветевендосье» на парламентских выборах. Результатом является оправдание после того, как оппозиционные партии заблокировали его попытки сформировать правительство после предыдущих выборов 9 февраля.
Дополнительно
Косово — небольшое частично признанное государство Балкан, появившееся в результате распада Югославии и войны на полуострове. Сербия не признает Косово, а считает его частью своей страны. Несмотря на это, Косово признали 104 государства-члена ООН.
Напомним
В Косово проходят выборы, где партия премьер-министра Альбина Курти стремится получить большинство, чтобы преодолеть годичный политический тупик. Это второе голосование в этом году, поскольку партия Курти не смогла получить большинство в феврале.