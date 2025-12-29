Правляча партія Косова перемагає на позачергових виборах

$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:53 • 3616 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6442 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8570 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12739 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14399 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18866 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35525 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54787 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59154 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51890 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4.9м/с
85%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 29032 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21565 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 24818 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17462 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14439 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14439 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17462 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139582 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 183932 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101806 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 2216 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21566 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 34408 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44922 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139582 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Forbes
WhatsApp

Правляча партія Косова перемагає на позачергових виборах

Київ • УНН

 • 2396 перегляди

Партія "Ветевендос'є" отримала 50,8% голосів на парламентських виборах у Косові, забезпечивши третій термін для лідера Альбіна Курті. Це четверта поспіль перемога партії на виборах.

Правляча партія Косова перемагає на позачергових виборах

Албанська націоналістична партія "Ветевендос'є" здобула переконливу перемогу на парламентських виборах у Косові. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

"Після підрахунку 90% голосів партія, назва якої означає "самовизначення", отримала 50,8%, що означає третій термін при владі для її лідера Альбіна Курті.

Дві основні опозиційні партії, правоцентристська Демократична партія Косова (ДПК) та Демократична ліга Косова (ДСК), отримали 20,98% та 13,89% відповідно", – пише видання.

"Ветевендос'є" виграло вибори в лютому, але не здобуло більшості, і з того часу Косово не має функціонуючого уряду.

Це четверта поспіль перемога партії "Ветевендос'є" на парламентських виборах. Результатом є виправдання після того, як опозиційні партії заблокували його спроби сформувати уряд після попередніх виборів 9 лютого.

Додатково

Косово — невелика частково визнана держава Балкан, яка з'явилась внаслідок розпаду Югославії та війни на півострові. Сербія не визнає Косово, а вважає його частиною своєї країни. Попри це, Косово визнали 104 держави-члени ООН.

Нагадаємо

У Косові відбуваються вибори, де партія прем'єр-міністра Альбіна Курті прагне отримати більшість, щоб подолати річний політичний глухий кут. Це друге голосування цього року, оскільки партія Курті не змогла отримати більшість у лютому.

Алла Кіосак

Новини Світу
Організація Об'єднаних Націй
Сербія
Косово