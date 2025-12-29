Правляча партія Косова перемагає на позачергових виборах
Київ • УНН
Партія "Ветевендос'є" отримала 50,8% голосів на парламентських виборах у Косові, забезпечивши третій термін для лідера Альбіна Курті. Це четверта поспіль перемога партії на виборах.
Албанська націоналістична партія "Ветевендос'є" здобула переконливу перемогу на парламентських виборах у Косові. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
"Після підрахунку 90% голосів партія, назва якої означає "самовизначення", отримала 50,8%, що означає третій термін при владі для її лідера Альбіна Курті.
Дві основні опозиційні партії, правоцентристська Демократична партія Косова (ДПК) та Демократична ліга Косова (ДСК), отримали 20,98% та 13,89% відповідно", – пише видання.
"Ветевендос'є" виграло вибори в лютому, але не здобуло більшості, і з того часу Косово не має функціонуючого уряду.
Це четверта поспіль перемога партії "Ветевендос'є" на парламентських виборах. Результатом є виправдання після того, як опозиційні партії заблокували його спроби сформувати уряд після попередніх виборів 9 лютого.
Додатково
Косово — невелика частково визнана держава Балкан, яка з'явилась внаслідок розпаду Югославії та війни на півострові. Сербія не визнає Косово, а вважає його частиною своєї країни. Попри це, Косово визнали 104 держави-члени ООН.
Нагадаємо
У Косові відбуваються вибори, де партія прем'єр-міністра Альбіна Курті прагне отримати більшість, щоб подолати річний політичний глухий кут. Це друге голосування цього року, оскільки партія Курті не змогла отримати більшість у лютому.