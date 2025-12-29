Зеленский: россия должна уже думать о "плане Б" - об окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о дальнейших шагах и возможном наличии плана "Б" в случае отказа россии от предложений на мирных переговорах, подчеркнув, что Украина никогда не стремилась к войне. Об этом Глава государства сказал во время общения с журналистами, передает УНН.

У Украины всегда был "план А" – это мир. Мы никогда не хотели войны. А у россии "план А" была – война. И поэтому, на мой взгляд, россия должна уже думать о "плане Б" - именно об окончании войны - ответил Зеленский на вопрос, есть ли "план Б" у Украины, кроме как в дальнейшем оказывать сопротивление агрессии.

Напомним

В кремле сообщили, что звонок главы кремля владимира путина и президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским стоит ждать "в ближайшее время".