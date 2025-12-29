$42.060.13
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
15:25 • 6786 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8808 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
12:21 • 12863 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14543 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18912 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35569 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54814 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59188 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51914 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Зеленський: росія повинна вже думати про "план Б" - про закінчення війни

Київ • УНН

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання про подальші кроки та можливу наявність плану "Б "у разі відмови росії від пропозицій на мирних переговорах.

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання про подальші кроки та можливу наявність плану "Б "у разі відмови росії від пропозицій на мирних переговорах, наголосивши, що Україна ніколи не прагнула війни. Про це Глава держави сказав під час спілкування з журналістами, передає УНН.

В України завжди був "план А" – це мир. Ми ніколи не хотіли війни. А у росії "план А" був – війна. І тому, на мій погляд, росія повинна вже думати про "план Б" - саме про закінчення війни

- відповів Зеленський на запитання, чи є "план Б” в України, окрім як надалі чинити опір агресії.

У кремлі повідомили, що дзвінок глави кремля володимира путіна і президента США Дональда Трампа за підсумками переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським варто чекати "найближчим часом".

Алла Кіосак

