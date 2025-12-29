Зеленський: росія повинна вже думати про "план Б" - про закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання про подальші кроки та можливу наявність плану "Б "у разі відмови росії від пропозицій на мирних переговорах, наголосивши, що Україна ніколи не прагнула війни. Про це Глава держави сказав під час спілкування з журналістами, передає УНН.

В України завжди був "план А" – це мир. Ми ніколи не хотіли війни. А у росії "план А" був – війна. І тому, на мій погляд, росія повинна вже думати про "план Б" - саме про закінчення війни - відповів Зеленський на запитання, чи є "план Б” в України, окрім як надалі чинити опір агресії.

Нагадаємо

У кремлі повідомили, що дзвінок глави кремля володимира путіна і президента США Дональда Трампа за підсумками переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським варто чекати "найближчим часом".