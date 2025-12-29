кремль анонсував розмову путіна та Трампа після переговорів із Зеленським "найближчим часом"

У кремлі повідомили, що дзвінок глави кремля володимира путіна і президента США Дональда Трампа за підсумками переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським варто чекати "найближчим часом", про що сказав прессекретар путіна дмитро пєсков, якого цитують роЗМІ, пише УНН.

Деталі

На запитання, як у кремлі оцінюють переговори у Флориді, пєсков зазначив, що "ми не знаємо, як вони пройшли, тому ми не можемо оцінювати". "Щойно було питання, що слідами цих розмов президенти росії та США домовилися ще раз зателефонувати. Тоді ми отримаємо інформацію", - сказав пєсков.

На запитання, як кремль ставиться до ідеї створення вільної економічної зони на території Донбасу ідо ідеї спільного управління ЗАЕС, пєсков вказав: "Зараз вважаємо недоцільним коментарі щодо окремих пунктів обговорення. Публічні коментарі".

Трамп обговорив з путіним усі 20 пунктів плану, пункт за пунктом - Зеленський

А на запитання, який мирний план стає ближчим - той, з яким приїжджали до москви перемовники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, чи той, який оприлюднив Зеленський після зустрічі з європейцями, пєсков сказав: "Поки що ми не вважаємо за необхідне конкретизувати".

Також пєсков, як пишуть росЗМІ, зазначив, що "зараз про телефонну розмову путіна та Зеленського не йдеться".

пєсков також зазначив, що "кремль погоджується з оцінкою Трампа, що мир в Україні став значно ближчим", пишуть росЗМІ.

"Не припинення вогню": Трамп відповів, чи погодиться росія на перемир'я для референдуму