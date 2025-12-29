кремль анонсував розмову путіна та Трампа після переговорів із Зеленським "найближчим часом"

$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:53 • 3450 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6220 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8410 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12651 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14294 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18835 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35492 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54758 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59129 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51875 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4.9м/с
85%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 28944 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21446 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 24699 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17312 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14292 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14356 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17377 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139525 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 183876 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101790 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 2142 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21492 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 34384 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44899 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139525 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Forbes
WhatsApp

кремль анонсував розмову путіна та Трампа після переговорів із Зеленським "найближчим часом"

Київ • УНН

 • 2252 перегляди

Прессекретар путіна дмитро пєсков повідомив, що дзвінок глави путіна та президента США Дональда Трампа очікується "найближчим часом" за підсумками переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським. пєсков також зазначив, що кремль погоджується з оцінкою Трампа, що мир в Україні став значно ближчим.

кремль анонсував розмову путіна та Трампа після переговорів із Зеленським "найближчим часом"

У кремлі повідомили, що дзвінок глави кремля володимира путіна і президента США Дональда Трампа за підсумками переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським варто чекати "найближчим часом", про що сказав прессекретар путіна дмитро пєсков, якого цитують роЗМІ, пише УНН.

Деталі

На запитання, як у кремлі оцінюють переговори у Флориді, пєсков зазначив, що "ми не знаємо, як вони пройшли, тому ми не можемо оцінювати". "Щойно було питання, що слідами цих розмов президенти росії та США домовилися ще раз зателефонувати. Тоді ми отримаємо інформацію", - сказав пєсков.

На запитання, як кремль ставиться до ідеї створення вільної економічної зони на території Донбасу ідо ідеї спільного управління ЗАЕС, пєсков вказав: "Зараз вважаємо недоцільним коментарі щодо окремих пунктів обговорення. Публічні коментарі".

Трамп обговорив з путіним усі 20 пунктів плану, пункт за пунктом - Зеленський 29.12.25, 11:17 • 2648 переглядiв

А на запитання, який мирний план стає ближчим - той, з яким приїжджали до москви перемовники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, чи той, який оприлюднив Зеленський після зустрічі з європейцями, пєсков сказав: "Поки що ми не вважаємо за необхідне конкретизувати".

Також пєсков, як пишуть росЗМІ, зазначив, що "зараз про телефонну розмову путіна та Зеленського не йдеться".

пєсков також зазначив, що "кремль погоджується з оцінкою Трампа, що мир в Україні став значно ближчим", пишуть росЗМІ.

"Не припинення вогню": Трамп відповів, чи погодиться росія на перемир'я для референдуму29.12.25, 08:30 • 4640 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Енергоатом
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна