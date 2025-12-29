Трамп обговорив з путіним усі 20 пунктів плану, пункт за пунктом - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі, президент США Дональд Трамп розповів про зміст тривалої розмову з путіним. Про це гарант заявив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Як повідомив Зеленського, Трамп підтвердив, що проговорив документ пункт за пунктом і саме той план, який раніше був узгоджений сторонами.

Ну, передусім, президент Трамп мені сказав, що він проговорив, була довга розмова з путіним. Він проговорив усі 20 пунктів плану. Пункт за пунктом. І я йому за це подякував. Це важливо, щоб ми всі були в одному контексті. І щоб вони проговорили саме цей документ, а не інші якісь документи