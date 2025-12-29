Трамп обговорив з путіним усі 20 пунктів плану, пункт за пунктом - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Дональд Трамп розповів йому про зміст розмови з Путіним. Йшлося про обговорення 20 пунктів мирного плану, які Путін готовий обговорювати.
Деталі
Як повідомив Зеленського, Трамп підтвердив, що проговорив документ пункт за пунктом і саме той план, який раніше був узгоджений сторонами.
Ну, передусім, президент Трамп мені сказав, що він проговорив, була довга розмова з путіним. Він проговорив усі 20 пунктів плану. Пункт за пунктом. І я йому за це подякував. Це важливо, щоб ми всі були в одному контексті. І щоб вони проговорили саме цей документ, а не інші якісь документи
Він додав, що американський лідер повідомив про готовність путіна, однак українська сторона ставиться до таких заяв обережно.
Водночас президент України наголосив, що ключовим залишається питання відповідності слів і дій з боку росії.
Я сказав президенту, що для нас дуже важливо, це не перший раз, коли путін щось говорить, а робить інші справи. Для нас важливо, щоб слова співпадали з діями
Нагадаємо
Переговори Трампа та Зеленського можуть прокласти шлях до першого дзвінка Зеленського з путіним за понад п'ять років. Це стане дипломатичною перемогою для Трампа, який вважається найуспішнішим посередником.