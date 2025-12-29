$42.060.13
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6566 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8656 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12789 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14455 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18877 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35537 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54796 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59166 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51901 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Трамп обговорив з путіним усі 20 пунктів плану, пункт за пунктом - Зеленський

Київ • УНН

 • 2648 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Дональд Трамп розповів йому про зміст розмови з Путіним. Йшлося про обговорення 20 пунктів мирного плану, які Путін готовий обговорювати.

Трамп обговорив з путіним усі 20 пунктів плану, пункт за пунктом - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі, президент США Дональд Трамп розповів про зміст тривалої розмову з путіним. Про це гарант заявив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Зеленського, Трамп підтвердив, що проговорив документ пункт за пунктом і саме той план, який раніше був узгоджений сторонами.

Ну, передусім, президент Трамп мені сказав, що він проговорив, була довга розмова з путіним. Він проговорив усі 20 пунктів плану. Пункт за пунктом. І я йому за це подякував. Це важливо, щоб ми всі були в одному контексті. І щоб вони проговорили саме цей документ, а не інші якісь документи

- наголосив Президент України.

Він додав, що американський лідер повідомив про готовність путіна, однак українська сторона ставиться до таких заяв обережно.

Водночас президент України наголосив, що ключовим залишається питання відповідності слів і дій з боку росії.

Я сказав президенту, що для нас дуже важливо, це не перший раз, коли путін щось говорить, а робить інші справи. Для нас важливо, щоб слова співпадали з діями

- підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Переговори Трампа та Зеленського можуть прокласти шлях до першого дзвінка Зеленського з путіним за понад п'ять років. Це стане дипломатичною перемогою для Трампа, який вважається найуспішнішим посередником.

Алла Кіосак

