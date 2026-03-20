Лідер Ірану зробив нове звернення, чим лише посилив підозри про свій стан - CNN

21 березня, 12:15
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Кількість поранених у Запоріжжі зросла після атаки дрона рф 21 березня21 березня, 08:22 • 8638 перегляди
США дозволили продаж іранської нафти на 30 днів - міністр фінансів Бессент21 березня, 08:34 • 6640 перегляди
Магнітні бурі посилюються - фіксується підвищена геомагнітна активністьPhoto21 березня, 09:12 • 12002 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 19194 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 5964 перегляди
Публікації
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 19361 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 21550 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 78041 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 49968 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo20 березня, 12:40 • 48147 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Роберт Фіцо
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 6228 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 18155 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 18471 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 22534 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 20638 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
Опалення

Лідер Ірану зробив нове звернення, чим лише посилив підозри про свій стан - CNN

Київ • УНН

 • 17642 перегляди

Новий лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вдруге надіслав послання без аудіо чи відео підтвердження своєї дієздатності. Це викликає підозри щодо його стану здоров'я.

Вже вдруге з моменту приходу до влади новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї виголосив нібито послання без чіткого підтвердження про те, що з ним усе гаразд. Про це пише CNN, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що у новому посланні знову не було аудіо- чи відеозапису лідера, ба навіть його адекватного чи гарантовано нового статичного зображення - навіть після загибелі його начальника служби безпеки Алі Ларіджані та заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу про те, що він не знає, хто керує Іраном.

Зараз це неможливо пояснити лише проблемами безпеки: очевидно, що проблема полягає в зовнішності чи рівні свідомості Моджтаби Хаменеї, через що він не може розвіяти сумніви. Це посилює побоювання щодо вакууму на чолі Тегерана, і що прихильники жорсткої лінії роблять усе можливе, щоб завдати шкоди та довести свої лідерські якості в цій прогалині

- пише видання.

Водночас автори вказують, що послання Хаменеї містило "деякі елементи нової політики". Так, він заявив, що напади в Туреччині та Омані були здійснені не з боку Ірану, а з боку Ізраїлю.

"Він стверджував, що анонімно їздив вулицями Ірану в таксі, чуючи скарги на економіку (якою керував його батько) і здебільшого погоджуючись з ними. Він попросив ЗМІ стежити за інакомисленням і похвалив Іран за те, як він відбив "переворот" – читайте протести – у січні. Але зрештою, він не міг донести жодного повідомлення, яке могло б відволікти від кричущого питання: чи він при свідомості та контролює ситуацію, а якщо ні, то хто?" - йдеться у статті.

Нагадаємо

Ізраїльські сили оборони (ЦАХАЛ) продовжать переслідувати всіх, хто "загрожує державі Ізраїль", включаючи нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї.

Новий лідер Ірану Моджтаба Хаменеї лікується в резиденції путіна після ударів США та Ізраїлю - ЗМІ15.03.26, 21:37 • 15332 перегляди

