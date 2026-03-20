Лідер Ірану зробив нове звернення, чим лише посилив підозри про свій стан - CNN
Київ • УНН
Новий лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вдруге надіслав послання без аудіо чи відео підтвердження своєї дієздатності. Це викликає підозри щодо його стану здоров'я.
Вже вдруге з моменту приходу до влади новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї виголосив нібито послання без чіткого підтвердження про те, що з ним усе гаразд. Про це пише CNN, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що у новому посланні знову не було аудіо- чи відеозапису лідера, ба навіть його адекватного чи гарантовано нового статичного зображення - навіть після загибелі його начальника служби безпеки Алі Ларіджані та заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу про те, що він не знає, хто керує Іраном.
Зараз це неможливо пояснити лише проблемами безпеки: очевидно, що проблема полягає в зовнішності чи рівні свідомості Моджтаби Хаменеї, через що він не може розвіяти сумніви. Це посилює побоювання щодо вакууму на чолі Тегерана, і що прихильники жорсткої лінії роблять усе можливе, щоб завдати шкоди та довести свої лідерські якості в цій прогалині
Водночас автори вказують, що послання Хаменеї містило "деякі елементи нової політики". Так, він заявив, що напади в Туреччині та Омані були здійснені не з боку Ірану, а з боку Ізраїлю.
"Він стверджував, що анонімно їздив вулицями Ірану в таксі, чуючи скарги на економіку (якою керував його батько) і здебільшого погоджуючись з ними. Він попросив ЗМІ стежити за інакомисленням і похвалив Іран за те, як він відбив "переворот" – читайте протести – у січні. Але зрештою, він не міг донести жодного повідомлення, яке могло б відволікти від кричущого питання: чи він при свідомості та контролює ситуацію, а якщо ні, то хто?" - йдеться у статті.
Нагадаємо
Ізраїльські сили оборони (ЦАХАЛ) продовжать переслідувати всіх, хто "загрожує державі Ізраїль", включаючи нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї.
