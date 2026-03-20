$43.960.0750.500.02
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
0м/с
84%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Германия
Реклама
Актуальное
Техника
Ка-50
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление

Лидер Ирана сделал новое обращение, чем лишь усилил подозрения о своем состоянии - CNN

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи во второй раз направил послание без аудио- или видеоподтверждения своей дееспособности. Это вызывает подозрения относительно его состояния здоровья.

Уже во второй раз с момента прихода к власти новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи произнес якобы послание без четкого подтверждения того, что с ним все в порядке. Об этом пишет CNN, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в новом послании снова не было аудио- или видеозаписи лидера, а также его адекватного или гарантированно нового статического изображения — даже после гибели его начальника службы безопасности Али Лариджани и заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что он не знает, кто руководит Ираном.

Сейчас это невозможно объяснить только проблемами безопасности: очевидно, что проблема заключается во внешности или уровне сознания Моджтабы Хаменеи, из-за чего он не может развеять сомнения. Это усиливает опасения относительно вакуума во главе Тегерана, и что сторонники жесткой линии делают все возможное, чтобы нанести ущерб и доказать свои лидерские качества в этом пробеле

- пишет издание.

В то же время авторы указывают, что послание Хаменеи содержало "некоторые элементы новой политики". Так, он заявил, что нападения в Турции и Омане были совершены не со стороны Ирана, а со стороны Израиля.

"Он утверждал, что анонимно ездил по улицам Ирана в такси, слыша жалобы на экономику (которой руководил его отец) и в основном соглашаясь с ними. Он попросил СМИ следить за инакомыслием и похвалил Иран за то, как он отразил "переворот" – читайте протесты – в январе. Но в конце концов, он не мог донести ни одного сообщения, которое могло бы отвлечь от вопиющего вопроса: в сознании ли он и контролирует ли ситуацию, а если нет, то кто?" - говорится в статье.

Напомним

Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) продолжат преследовать всех, кто "угрожает государству Израиль", включая нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Тегеран
Биньямин Нетаньяху
Иран