Лидер Ирана сделал новое обращение, чем лишь усилил подозрения о своем состоянии - CNN

Уже во второй раз с момента прихода к власти новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи произнес якобы послание без четкого подтверждения того, что с ним все в порядке. Об этом пишет CNN, сообщает УНН.

Отмечается, что в новом послании снова не было аудио- или видеозаписи лидера, а также его адекватного или гарантированно нового статического изображения — даже после гибели его начальника службы безопасности Али Лариджани и заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что он не знает, кто руководит Ираном.

Сейчас это невозможно объяснить только проблемами безопасности: очевидно, что проблема заключается во внешности или уровне сознания Моджтабы Хаменеи, из-за чего он не может развеять сомнения. Это усиливает опасения относительно вакуума во главе Тегерана, и что сторонники жесткой линии делают все возможное, чтобы нанести ущерб и доказать свои лидерские качества в этом пробеле - пишет издание.

В то же время авторы указывают, что послание Хаменеи содержало "некоторые элементы новой политики". Так, он заявил, что нападения в Турции и Омане были совершены не со стороны Ирана, а со стороны Израиля.

"Он утверждал, что анонимно ездил по улицам Ирана в такси, слыша жалобы на экономику (которой руководил его отец) и в основном соглашаясь с ними. Он попросил СМИ следить за инакомыслием и похвалил Иран за то, как он отразил "переворот" – читайте протесты – в январе. Но в конце концов, он не мог донести ни одного сообщения, которое могло бы отвлечь от вопиющего вопроса: в сознании ли он и контролирует ли ситуацию, а если нет, то кто?" - говорится в статье.

