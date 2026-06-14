Топливный кризис в рф - в москве и санкт-петербурге ограничили продажу горючего

Крупные сети АЗС в столице рф москве стали ограничивать продажу топлива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Отмечается, что на заправках "татнефти" действуют ограничения до 20 литров на бензин АИ-92 и АИ-95, а также до 40 литров на дизельное топливо. На заправках "роснефти" действует лимит до 90 литров в бак или канистру, у "лукойла" - не более 100 литров бензина или дизеля на один чек.

На АЗС "татнефти" в санкт-петербурге ввели ограничения на продажу топлива: до 20 литров бензина и 40 литров дизельного топлива в одни руки. ... Ранее сообщалось об ограничении 50 литров на других АЗС - говорится в одном из сообщений.

Тем временем в петербургском комитете по энергетике утверждают, что предпосылки возникновения дефицита топливных ресурсов отсутствуют.

Между тем на некоторых АЗС татарстана также введены временные лимиты на продажу топлива. Это сделано "во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации", сообщает пресс-служба главы республики.

Напомним

Дефицит бензина в россии добрался до Сибири и Дальнего Востока. Так, жители хабаровского края рф жалуются на перебои с поставками горючего на местные автозаправки.

На Кубани возникли перебои с бензином, минэнерго рф признало проблемы с поставками топлива