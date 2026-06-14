В России после атаки дронов загорелся один из крупнейших химкомбинатов

В городе Новомосковск Тульской области РФ в результате атаки беспилотников в ночь на 14 июня произошел пожар на химкомбинате "Азот". Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Видео с дымом и огнем, проанализированное росСМИ, было снято примерно в 4 километрах от предприятия. Кроме того, пожар зафиксировал спутниковый сервис отслеживания температурных аномалий NASA Firms.

Губернатор тульской области дмитрий миляев заявил, что фрагменты БпЛА упали "на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска", не уточняя названия и типа объекта.

"Азот", согласно информации на сайте химкомбината, является крупнейшим в России производителем аммиака и азотных удобрений и одним из ведущих предприятий отрасли по объемам и номенклатуре продукции. Там производят минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическую соду, хлористый кальций, концентрированную и особо чистую азотную кислоту, аргон и метанол.

Также в городе Рыбинск Ярославской области утром в воскресенье, по сообщениям OSINT-анализа Astra, атаковали федеральное государственное казенное учреждение (ФГКУ) "Комбинат "Темп" Росрезерва.

Отмечается, что над городом поднимается густой дым. Также по распоряжению губернатора региона Михаила Евраева перекрыли движение в сторону москвы.

Комбинат, который уже был атакован в конце декабря прошлого года, используется, в частности, для хранения топлива.

Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"