Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному

$43.9650.50
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.4м/с
69%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Роберт Фіцо
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 6686 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 18231 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 18534 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 22588 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 20688 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
Опалення

Київ • УНН

 • 18231 перегляди

Список емоційних кінострічок включає "Титанік" та "Щоденник пам’яті" для атмосферного перегляду. Фільми розповідають про трагічне кохання та втрату.

Плануєте провести вечір із коханою людиною та хочете зануритися в емоції? Мелодрами зі слізливим кінцем - ідеальний варіант. Вони не лише про кохання, а й про переживання, які залишають слід у серці. УНН пропонує добірку фільмів, після яких вечір стане по-справжньому атмосферним.

"Титанік" (1997)

Історія Джекa і Роуз розгортається на тлі знаменитої катастрофи корабля "Титанік". Молоді люди з різних світів закохуються, але їхня любов стикається з жорстокою реальністю — трагічною загибеллю судна. Фінал фільму, коли Роуз лишається жити після смерті Джека, глибоко зворушує і залишає відчуття втрати та нереалізованої любові.

"Англійський пацієнт" (1996)

На тлі Другої світової війни розгортається епічна історія кохання між пілотом і медсестрою. Війна та обставини розлучають героїв, а їхні почуття залишаються без відповіді. Фільм поєднує красиву кінематографію, поетичні діалоги і фінал, який глибоко проникає в душу глядача, нагадуючи, що справжня любов іноді приходить із болем.

"Щоденник пам’яті" (2004)

Мелодрама про те, як спогади і щирі почуття здатні перемогти час і хворобу. Людина читає історію свого кохання з юності, яке пережило війни, перешкоди та роки розлуки. Фінал, коли пара об’єднується у момент смерті, змушує плакати навіть тих, хто рідко емоційно вразливий.

"P.S. Я люблю тебе" (2007)

Фільм розповідає про горе та відновлення після втрати. Головна героїня отримує серію листів від покійного чоловіка, які допомагають їй пережити біль і знайти нові сенси життя. Кожне послання — це маленька емоційна подорож, яка плавно веде до фіналу, що одночасно сумний і надихає на любов до життя.

Нагадаємо

Головну нагороду 98-ї церемонії премії "Оскар" у категорії "Найкращий фільм" отримала стрічка "Одна битва за іншою" режисера Пола Томаса Андерсона.

Станіслав Кармазін

КультураУНН Lite
Режисер
Фільм