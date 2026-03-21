Крим у вогні: під атакою Таврійська ТЕС - ЗМІ
Київ • УНН
В окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів через атаку БпЛА. Повідомляється про ураження комплексу "Панцир" та детонацію біля Таврійської ТЕС.
У тимчасово окупованому Криму в ніч на суботу, 21 березня, пролунала серія вибухів. Про це пише УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що о 01:13 вибухи було чути у Сімферополі та районі.
Це найпотужніша атака за весь час війни. Стріляють "Панцирі", зенітки та кулемети, лунають вибухи
Згодом у пабліках уточнили, що атака, ймовірно, відбулася на Таврійську ТЕС.
Потрапили в "Панцир" біля Таврійської ТЕС, зараз детонує боєкомплект
Нагадаємо
Сили оборони уразили центр Граніт у Севастополі, де обслуговували зенітно-ракетні комплекси. Об'єкт концерну Алмаз-Антей більше не зможе ремонтувати ППО.
