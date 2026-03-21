Крым в огне: под атакой Таврическая ТЭС - СМИ
Киев • УНН
В оккупированном Крыму прозвучала серия мощных взрывов из-за атаки БПЛА. Сообщается о поражении комплекса "Панцирь" и детонации возле Таврической ТЭС.
Во временно оккупированном Крыму в ночь на субботу, 21 марта, прозвучала серия взрывов. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что в 01:13 взрывы были слышны в Симферополе и районе.
Это самая мощная атака за все время войны. Стреляют "Панцири", зенитки и пулеметы, раздаются взрывы
Впоследствии в пабликах уточнили, что атака, вероятно, произошла на Таврическую ТЭС.
Попали в "Панцирь" возле Таврической ТЭС, сейчас детонирует боекомплект
Напомним
Силы обороны поразили центр Гранит в Севастополе, где обслуживали зенитно-ракетные комплексы. Объект концерна Алмаз-Антей больше не сможет ремонтировать ПВО.
