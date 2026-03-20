Ремонту не підлягає: українські БпЛА уразили завод концерну "Алмаз-Антей", що ремонтує російське ППО

У ніч на 19 березня "отвір у щиті російської повітряної оборони над Кримом був розширений" засобами Сил оборони України. Про йдеться у повідомленні Міністерства оборони, інформує УНН.

Зазначається, що в окупованому Севастополі ударом кількох безпілотників критично пошкоджено Інноваційний центр підприємства "Граніт", що входить до складу концерну "Алмаз-Антей".

На цьому виробництві ремонтували та обслуговували зенітно-ракетні системи С-400 Тріумф, С-300ПМ2 Фаворит, радіолокаційні станції 92Н6Е та 96Л6Е, ЗРК середньої та малої дальності Бук-М2/М3 і Тор-М2 - йдеться у повідомленні.

"Більше ремонтувати не будуть – щит кримської ППО залишиться дірявим", - додали у Міноборони.

З початку березня 2026 року Сили оборони України уразили понад 20 цілей, що забезпечують російську протиповітряну оборону. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та великі обʼєкти радіоелектронної боротьби.

