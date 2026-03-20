Ремонту не підлягає: українські БпЛА уразили завод концерну "Алмаз-Антей", що ремонтує російське ППО
Київ • УНН
Сили оборони уразили центр Граніт у Севастополі, де обслуговували зенітно-ракетні комплекси. Об'єкт концерну Алмаз-Антей більше не зможе ремонтувати ППО.
У ніч на 19 березня "отвір у щиті російської повітряної оборони над Кримом був розширений" засобами Сил оборони України. Про йдеться у повідомленні Міністерства оборони, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що в окупованому Севастополі ударом кількох безпілотників критично пошкоджено Інноваційний центр підприємства "Граніт", що входить до складу концерну "Алмаз-Антей".
На цьому виробництві ремонтували та обслуговували зенітно-ракетні системи С-400 Тріумф, С-300ПМ2 Фаворит, радіолокаційні станції 92Н6Е та 96Л6Е, ЗРК середньої та малої дальності Бук-М2/М3 і Тор-М2
"Більше ремонтувати не будуть – щит кримської ППО залишиться дірявим", - додали у Міноборони.
Нагадаємо
З початку березня 2026 року Сили оборони України уразили понад 20 цілей, що забезпечують російську протиповітряну оборону. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та великі обʼєкти радіоелектронної боротьби.
Сили оборони уразили ЗРК та РЛС ворога на окупованих територіях - Генштаб16.03.26, 13:35 • 3405 переглядiв