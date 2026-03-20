США екстрено перекидають тисячі морпіхів та десантні кораблі для висадки в Ірані - ЗМІ
19 березня, 18:55 • 16089 перегляди
У Парижі вручили підозру та допитали екснардепа Жеваго - Генпрокурор Кравченко
19 березня, 16:26 • 28747 перегляди
Мобілізаційні плани росії - чому 409 тисяч новобранців не становлять великої загрози
19 березня, 15:12 • 28574 перегляди
У ЄС розглядають можливість продовження тимчасового захисту для українців на шостий рік - Euractiv
19 березня, 14:52 • 26264 перегляди
Орбан на саміті ЄС відмовився розблокувати 90 млрд євро для України і заперечив зв'язок із виборами - Politico
19 березня, 14:08 • 23882 перегляди
Лідери ЄС очікують швидкого ухвалення 20-го пакету санкцій проти росії
19 березня, 12:16 • 21741 перегляди
НБУ утримується від зниження облікової ставки через інфляцію - зберіг 15%
19 березня, 11:44 • 18447 перегляди
Генштаб підтвердив ураження об'єктів російського концерну "Алмаз-Антей" у Криму
19 березня, 11:36 • 17147 перегляди
Чи повернуться українці додому після завершення війни
19 березня, 10:35 • 17081 перегляди
НАЗК отримало звернення ІА УНН щодо необхідності проведення моніторингу способу життя заступника голови Держмитслужби Суворова
Ремонту не підлягає: українські БпЛА уразили завод концерну "Алмаз-Антей", що ремонтує російське ППО

Київ • УНН

 • 3892 перегляди

Сили оборони уразили центр Граніт у Севастополі, де обслуговували зенітно-ракетні комплекси. Об'єкт концерну Алмаз-Антей більше не зможе ремонтувати ППО.

У ніч на 19 березня "отвір у щиті російської повітряної оборони над Кримом був розширений" засобами Сил оборони України. Про йдеться у повідомленні Міністерства оборони, інформує УНН.

Зазначається, що в окупованому Севастополі ударом кількох безпілотників критично пошкоджено Інноваційний центр підприємства "Граніт", що входить до складу концерну "Алмаз-Антей".

На цьому виробництві ремонтували та обслуговували зенітно-ракетні системи С-400 Тріумф, С-300ПМ2 Фаворит, радіолокаційні станції 92Н6Е та 96Л6Е, ЗРК середньої та малої дальності Бук-М2/М3 і Тор-М2

- йдеться у повідомленні.

"Більше ремонтувати не будуть – щит кримської ППО залишиться дірявим", - додали у Міноборони.

З початку березня 2026 року Сили оборони України уразили понад 20 цілей, що забезпечують російську протиповітряну оборону. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та великі обʼєкти радіоелектронної боротьби.

Сили оборони уразили ЗРК та РЛС ворога на окупованих територіях - Генштаб16.03.26, 13:35 • 3405 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Бук (ЗРК)
Ракетний комплекс "Тор"
Міністерство оборони України
Ракетна система С-400
С-300
Крим
Севастополь