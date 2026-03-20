Ремонту не подлежит: украинские БПЛА поразили завод концерна "Алмаз-Антей", ремонтирующий российское ПВО
Киев • УНН
Силы обороны поразили центр Гранит в Севастополе, где обслуживали зенитно-ракетные комплексы. Объект концерна Алмаз-Антей больше не сможет ремонтировать ПВО.
В ночь на 19 марта "дыра в щите российской противовоздушной обороны над Крымом была расширена" средствами Сил обороны Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, информирует УНН.
Отмечается, что в оккупированном Севастополе ударом нескольких беспилотников критически поврежден Инновационный центр предприятия "Гранит", входящего в состав концерна "Алмаз-Антей".
На этом производстве ремонтировали и обслуживали зенитно-ракетные системы С-400 Триумф, С-300ПМ2 Фаворит, радиолокационные станции 92Н6Е и 96Л6Е, ЗРК средней и малой дальности Бук-М2/М3 и Тор-М2
"Больше ремонтировать не будут – щит крымской ПВО останется дырявым", - добавили в Минобороны.
С начала марта 2026 года Силы обороны Украины поразили более 20 целей, обеспечивающих российскую противовоздушную оборону. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, радиолокационных станциях и крупных объектах радиоэлектронной борьбы.
