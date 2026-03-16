Силы обороны поразили ЗРК и РЛС врага на оккупированных территориях - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны поразили вражеские зенитные комплексы и радиолокационную станцию. Также подтверждены удары по командным пунктам в Донецкой и Запорожской областях.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ЗРК "ТОР", радиолокационной станции С-300 и командно-наблюдательных пунктов врага, пишет УНН.
"В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины вчера и в ночь на 16 марта нанесли поражения по средствам противовоздушной обороны и пунктам управления противника", - говорится в сообщении Генштаба.
В частности, зафиксировано поражение зенитного ракетного комплекса "ТОР-М1" в районе Коробкино (ВОТ Луганской обл.), а также зенитного ракетного комплекса "ТОР" вблизи Балашовки (ВОТ Запорожской обл.). Кроме того, поражена радиолокационная станция из состава зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Красного (ВОТ Донецкой обл.)
По данным Генштаба, "также подразделения Сил обороны Украины били по пунктам управления противника".
"В частности, зафиксировано поражение командно-наблюдательных пунктов в районах Степного (ВОТ Донецкой обл.) и Богатого (ВОТ Запорожской обл.)", - указали в Генштабе.
Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.
"Боевая работа продолжается. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
