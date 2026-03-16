На фронте 167 боев, на Покровском и Константиновском направлениях горячее всего - карта от Генштаба

167 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, горячее всего - на Покровском и Константиновском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 16 марта, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Силы обороны отбивают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 101 авиационный удар, сбросил 287 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9122 дронов-камикадзе и совершил 3525 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 155 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Гавриловка, Просяная, Коломийцы, Покровское, Орлы, Великомихайловка Днепропетровской области; Чаривное, Любицкое, Гуляйпольское, Копани, Мирное, Воздвижевка, Верхняя Терса, Новоселовка, Барвиновка, Орехов, Веселянка Запорожской области; Никольское, Львово Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы и три других важных объекта оккупантов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки Силы обороны отбили четыре вражеских штурма, противник нанес два авиаудара, с применением четырех авиабомб, совершил 99 обстрелов, из которых два – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенного пункта Вильча.

На Купянском направлении агрессор четыре раза атаковал в направлении населенных пунктов Куриловка, Новоосиново и Глушковка.

На Лиманском направлении противник атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Диброва, Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 13 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Закотное, Платоновка и в направлениях населенных пунктов Озерное, Резниковка, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в направлении Константиновки, Ильиновки, Новопавловки и в районе населенных пунктов Плещеевка, Бересток, Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Вильное, Новоалександровка, Шевченко, Торецкое, Белицкое, Новое Шахово и в районах населенных пунктов Затишок, Никаноровка, Котлино, Новониколаевка, Удачное, Новоподгороднее, Мирноград, Родинское, Молодецкое, Филиал.

На Александровском направлении противник атаковал 12 раз в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Калиновское, Березовое, Терновое, Первомайское, Новониколаевка, Злагода и в направлении Вербового.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Зализничного, Варваровки, Святопетровки, Еленоконстантиновки, Чаривного.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение с врагом в районе Павловки.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

