“Пташка” з Азовсталі перевтілилася і показала себе в пишній сукні після схуднення
Київ • УНН
Катерина Поліщук показала новий образ у сукні та повідомила про схуднення на 34 кілограми. Парамедикиня планує тур театрами деокупованих міст України.
Українська захисниця та парамедикиня Катерина Поліщук, відома як "Пташка" з "Азовсталі", опублікувала нові фото, на яких постала у незвичному для себе образі. На знімках вона позує у яскравій червоній сукні з відкритими плечима, яка підкреслює її жіночність та емоційність, передає УНН із посиланням на Instagram парамедикині.
Деталі
Як видно з посту Поліщук, її образ доповнюють розпущене волосся та стриманий макіяж.
У підписі до публікації Поліщук зізналася, що з дитинства мріяла відчути себе принцесою та одягнути пишну сяючу сукню. За її словами, вона також планує використати цей образ під час туру театрами деокупованих міст України.
Новий імідж "Пташки" різко контрастує з тим, у якому її запам’ятали під час оборони Маріуполя. До речі, жінці вдалося позбутися 34-х кілограмів. У соцмережах користувачі активно реагують на публікацію, відзначаючи силу і красу жінки.
Нагадаємо
Захисниця Азовсталі парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" виконала гімн України перед матчем "Шахтар" - "Динамо", а символічний перший удар по м'ячу наніс захисник Азовсталі морпіх Михайло Діанов.
