«Пташка» из Азовстали преобразилась и показала себя в пышном платье после похудения

Украинская защитница и парамедик Екатерина Полищук, известная как "Пташка" из "Азовстали", опубликовала новые фото, на которых предстала в необычном для себя образе. На снимках она позирует в ярком красном платье с открытыми плечами, которое подчеркивает ее женственность и эмоциональность, передает УНН со ссылкой на Instagram парамедика.

Как видно из поста Полищук, ее образ дополняют распущенные волосы и сдержанный макияж.

В подписи к публикации Полищук призналась, что с детства мечтала почувствовать себя принцессой и надеть пышное сияющее платье. По ее словам, она также планирует использовать этот образ во время тура по театрам деоккупированных городов Украины.

Новый имидж "Пташки" резко контрастирует с тем, в котором ее запомнили во время обороны Мариуполя. Кстати, женщине удалось избавиться от 34-х килограммов. В соцсетях пользователи активно реагируют на публикацию, отмечая силу и красоту женщины.

Защитница Азовстали парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" исполнила гимн Украины перед матчем "Шахтер" - "Динамо", а символический первый удар по мячу нанес защитник Азовстали морпех Михаил Дианов.

"Территория Рождества" объединила артистов, военных и парамедиков на одной сцене