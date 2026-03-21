«Пташка» из Азовстали преобразилась и показала себя в пышном платье после похудения
Киев • УНН
Екатерина Полищук показала новый образ в платье и сообщила о похудении на 34 килограмма. Парамедик планирует тур по театрам деоккупированных городов Украины.
Украинская защитница и парамедик Екатерина Полищук, известная как "Пташка" из "Азовстали", опубликовала новые фото, на которых предстала в необычном для себя образе. На снимках она позирует в ярком красном платье с открытыми плечами, которое подчеркивает ее женственность и эмоциональность, передает УНН со ссылкой на Instagram парамедика.
Как видно из поста Полищук, ее образ дополняют распущенные волосы и сдержанный макияж.
В подписи к публикации Полищук призналась, что с детства мечтала почувствовать себя принцессой и надеть пышное сияющее платье. По ее словам, она также планирует использовать этот образ во время тура по театрам деоккупированных городов Украины.
Новый имидж "Пташки" резко контрастирует с тем, в котором ее запомнили во время обороны Мариуполя. Кстати, женщине удалось избавиться от 34-х килограммов. В соцсетях пользователи активно реагируют на публикацию, отмечая силу и красоту женщины.
Защитница Азовстали парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" исполнила гимн Украины перед матчем "Шахтер" - "Динамо", а символический первый удар по мячу нанес защитник Азовстали морпех Михаил Дианов.
"Территория Рождества" объединила артистов, военных и парамедиков на одной сцене27.01.26, 14:44 • 2354 просмотра