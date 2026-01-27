$43.130.01
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
"Территория Рождества" объединила артистов, военных и парамедиков на одной сцене

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Культурный проект "Территория Рождества" уже десять лет объединяет украинских артистов, военных и парамедиков на одной сцене. Инициатива поддерживается компанией МХП и Благотворительным фондом "МХП-Громаде", а в этом году концерт показали 55 украинских телеканалов.

"Территория Рождества" объединила артистов, военных и парамедиков на одной сцене

Уже десять лет культурный проект "Территория РождествА" остается пространством, где украинская песня звучит как символ памяти, поддержки и национальной сплоченности. Реализация этой инициативы стала возможной благодаря поддержке компании МХП и Благотворительного фонда "МХП-Громаді", которые последовательно инвестируют в развитие украинской культуры и деятелей искусства. 

За годы существования "Территория РождествА" превратилась в особую культурную площадку, где традиция обретает новое звучание. К проекту в разные годы присоединялись известные украинские артисты, в частности Павел Зибров, Руслана, Сергей Василюк (группа "Тінь Сонця"), Э.К.А, Владимир Траx, Сестры Тельнюк, Зиновий Карач, Анжелика Рудницкая и другие. Колядки и щедривки, звучащие со сцены, стали эмоциональной основой проекта и формируют ощущение общего дома для тысяч зрителей.  

В мире, где нет места нежности, мы 10 лет лелеем любовь, тихую радость. Ищем, сохраняем и переосмысливаем народные песенные сокровища. Наполняем информационное и культурное пространство любовью, верой и чистотой. Собираем вокруг себя неравнодушных украинцев, которые знают цену свободы, достоинства и строим культурный оборонительный вал под названием "Территория РождествА". В этом году наш концерт показали 55 украинских телеканалов, которые получили высококачественную программу бесплатно, благодаря нашим партнерам УКФ и Фонду "МХП-Громаді", которым мы очень благодарны

- поделилась Анжелика Рудницкая, идейница и основательница проекта "Территория РождествА".

Особую ценность инициативе придает участие защитников Украины. Проект объединил на одной сцене военных, ветеранов и артистов, подчеркивая связь между культурой и теми, кто сегодня защищает страну.  

Так, в рамках программы "МХП Рядом" к проекту присоединился военный Андрей Стецюк. Защитник смог реализовать свою давнюю мечту — выступить на большой сцене вместе с ведущими украинскими артистами. 

Для Фонда поддержка таких проектов — это прежде всего о людях и единстве. "Территория РождествА" много лет подряд создает пространство, где культура объединяет, а присутствие военных рядом с деятелями искусства наполняет это единство настоящим смыслом. Именно в таких инициативах рождается доверие и формируется ощущение общего будущего

- отметил Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Поддержка "Территории РождествА" со стороны МХП, Благотворительного фонда "МХП-Громаді" и Украинского Культурного Фонда является частью долгосрочной стратегии по сохранению культурного наследия и усилению социальной сплоченности. Украинское искусство при этом остается важным инструментом поддержки общин и защитников. 

Лилия Подоляк

Общество
Музыкант
Война в Украине
благотворительность
ПрАО МХП