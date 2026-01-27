$43.130.01
11:34 • 7798 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 14110 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 13051 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 15813 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 31336 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 79983 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 46249 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 48871 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 40676 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 66860 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
"Територія РіздвА" об’єднала артистів, військових та парамедиків на одній сцені

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Культурний проєкт "Територія РіздвА" вже десять років об'єднує українських артистів, військових та парамедиків на одній сцені. Ініціатива підтримується компанією МХП та Благодійним фондом "МХП-Громаді", а цього року концерт показали 55 українських телеканалів.

"Територія РіздвА" об’єднала артистів, військових та парамедиків на одній сцені

Уже десять років культурний проєкт "Територія РіздвА" залишається простором, де українська пісня звучить як символ пам’яті, підтримки та національної згуртованості. Реалізація цієї ініціативи стала можливою завдяки підтримці компанії МХП та Благодійного фонду "МХП-Громаді", які послідовно інвестують у розвиток української культури та митців. 

За роки існування "Територія РіздвА" перетворилася на особливий культурний майданчик, де традиція набуває нового звучання. До проєкту в різні роки долучалися відомі українські артисти, зокрема Павло Зібров, Руслана, Сергій Василюк (гурт "Тінь Сонця"), Е.К.А, Володимир Траx, Сестри Тельнюк, Зіновій Карач, Анджеліка Рудницька та інші. Колядки й щедрівки, що звучать зі сцени, стали емоційною основою проєкту та формують відчуття спільного дому для тисяч глядачів.  

У світі, де немає місця ніжності, ми 10 років плекаємо любов, тиху радість. Шукаємо, зберігаємо і переосмислюємо народні пісенні скарби. Наповнюємо інформаційний і культурний простір любовʼю, вірою і чистотою. Збираємо довкола себе небайдужих українців, які знають ціну свободи, гідності і будуємо культурний оборонний вал під назвою "Територія РіздвА". Цьогоріч наш концерт показали 55 українських телеканалів, які отримали високоякісну програму безкоштовно, завдяки нашим партнерам УКФ та Фонду "МХП-Громаді", яким ми дуже вдячні

- поділилась Анджеліка Рудницька, ідейниця та засновниця проєкту "Територія РіздвА".

Особливу цінність ініціативі надає участь захисників України. Проєкт об’єднав на одній сцені військових, ветеранів та артистів, підкреслюючи зв’язок між культурою та тими, хто сьогодні боронить країну.  

Так, у межах програми "МХП Поруч" до проєкту долучився військовий Андрій Стецюк. Захисник зміг реалізувати свою давню мрію — виступити на великій сцені разом із провідними українськими артистами. 

Для Фонду підтримка таких проєктів — це насамперед про людей і єдність. "Територія РіздвА" багато років поспіль створює простір, де культура об’єднує, а присутність військових поруч із митцями наповнює цю єдність справжнім змістом. Саме в таких ініціативах народжується довіра й формується відчуття спільного майбутнього

- зазначив Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Підтримка "Території РіздвА" з боку МХП, Благодійного фонду "МХП-Громаді" та Українського Культурного Фонду є частиною довгострокової стратегії зі збереження культурної спадщини та посилення соціальної згуртованості. Українське мистецтво при цьому залишається важливим інструментом підтримки громад і захисників. 

Лілія Подоляк

Суспільство
Музикант
Війна в Україні
благодійність
ПрАТ МХП