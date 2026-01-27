"Територія РіздвА" об’єднала артистів, військових та парамедиків на одній сцені

Уже десять років культурний проєкт "Територія РіздвА" залишається простором, де українська пісня звучить як символ пам’яті, підтримки та національної згуртованості. Реалізація цієї ініціативи стала можливою завдяки підтримці компанії МХП та Благодійного фонду "МХП-Громаді", які послідовно інвестують у розвиток української культури та митців.

За роки існування "Територія РіздвА" перетворилася на особливий культурний майданчик, де традиція набуває нового звучання. До проєкту в різні роки долучалися відомі українські артисти, зокрема Павло Зібров, Руслана, Сергій Василюк (гурт "Тінь Сонця"), Е.К.А, Володимир Траx, Сестри Тельнюк, Зіновій Карач, Анджеліка Рудницька та інші. Колядки й щедрівки, що звучать зі сцени, стали емоційною основою проєкту та формують відчуття спільного дому для тисяч глядачів.

У світі, де немає місця ніжності, ми 10 років плекаємо любов, тиху радість. Шукаємо, зберігаємо і переосмислюємо народні пісенні скарби. Наповнюємо інформаційний і культурний простір любовʼю, вірою і чистотою. Збираємо довкола себе небайдужих українців, які знають ціну свободи, гідності і будуємо культурний оборонний вал під назвою "Територія РіздвА". Цьогоріч наш концерт показали 55 українських телеканалів, які отримали високоякісну програму безкоштовно, завдяки нашим партнерам УКФ та Фонду "МХП-Громаді", яким ми дуже вдячні - поділилась Анджеліка Рудницька, ідейниця та засновниця проєкту "Територія РіздвА".

Особливу цінність ініціативі надає участь захисників України. Проєкт об’єднав на одній сцені військових, ветеранів та артистів, підкреслюючи зв’язок між культурою та тими, хто сьогодні боронить країну.

Так, у межах програми "МХП Поруч" до проєкту долучився військовий Андрій Стецюк. Захисник зміг реалізувати свою давню мрію — виступити на великій сцені разом із провідними українськими артистами.

Для Фонду підтримка таких проєктів — це насамперед про людей і єдність. "Територія РіздвА" багато років поспіль створює простір, де культура об’єднує, а присутність військових поруч із митцями наповнює цю єдність справжнім змістом. Саме в таких ініціативах народжується довіра й формується відчуття спільного майбутнього - зазначив Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Підтримка "Території РіздвА" з боку МХП, Благодійного фонду "МХП-Громаді" та Українського Культурного Фонду є частиною довгострокової стратегії зі збереження культурної спадщини та посилення соціальної згуртованості. Українське мистецтво при цьому залишається важливим інструментом підтримки громад і захисників.