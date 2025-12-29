Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов плана, пункт за пунктом - Зеленский

$42.060.13
49.560.13
ukenru
09:17 • 228 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
04:39 • 13941 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 32203 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 38889 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 36299 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 32156 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 38703 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 49232 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 33920 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40527 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
6.4м/с
68%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах с Трампом и дальнейших встречах командVideo28 декабря, 23:41 • 23127 просмотра
"Нам нужен справедливый мир": Александер Стубб рассказал детали переговоров Зеленского и Трампа29 декабря, 00:44 • 5944 просмотра
Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" в Париже для согласования гарантий безопасности Украины: озвучена дата29 декабря, 01:38 • 5568 просмотра
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине29 декабря, 02:59 • 25404 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News07:01 • 10699 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 33219 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 115301 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 162819 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 85563 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 115905 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Луганская область
Село
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 2814 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 27215 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 37854 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 115253 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 38715 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Отопление
Фильм

Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов плана, пункт за пунктом - Зеленский

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Дональд Трамп рассказал ему о содержании разговора с путиным. Речь шла об обсуждении 20 пунктов мирного плана, которые путин готов обсуждать.

Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов плана, пункт за пунктом - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи президент США Дональд Трамп рассказал о содержании длительного разговора с путиным. Об этом гарант заявил во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

Как сообщил Зеленский, Трамп подтвердил, что проговорил документ пункт за пунктом и именно тот план, который ранее был согласован сторонами.

Ну, прежде всего, президент Трамп мне сказал, что он проговорил, был долгий разговор с путиным. Он проговорил все 20 пунктов плана. Пункт за пунктом. И я его за это поблагодарил. Это важно, чтобы мы все были в одном контексте. И чтобы они проговорили именно этот документ, а не другие какие-то документы

- подчеркнул Президент Украины.

Он добавил, что американский лидер сообщил о готовности путина, однако украинская сторона относится к таким заявлениям осторожно.

В то же время президент Украины подчеркнул, что ключевым остается вопрос соответствия слов и действий со стороны россии.

Я сказал президенту, что для нас очень важно, это не первый раз, когда путин что-то говорит, а делает другие дела. Для нас важно, чтобы слова совпадали с действиями

- подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

Переговоры Трампа и Зеленского могут проложить путь к первому звонку Зеленского с путиным за более чем пять лет. Это станет дипломатической победой для Трампа, который считается самым успешным посредником.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина