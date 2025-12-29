Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов плана, пункт за пунктом - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи президент США Дональд Трамп рассказал о содержании длительного разговора с путиным. Об этом гарант заявил во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

Как сообщил Зеленский, Трамп подтвердил, что проговорил документ пункт за пунктом и именно тот план, который ранее был согласован сторонами.

Ну, прежде всего, президент Трамп мне сказал, что он проговорил, был долгий разговор с путиным. Он проговорил все 20 пунктов плана. Пункт за пунктом. И я его за это поблагодарил. Это важно, чтобы мы все были в одном контексте. И чтобы они проговорили именно этот документ, а не другие какие-то документы - подчеркнул Президент Украины.

Он добавил, что американский лидер сообщил о готовности путина, однако украинская сторона относится к таким заявлениям осторожно.

В то же время президент Украины подчеркнул, что ключевым остается вопрос соответствия слов и действий со стороны россии.

Я сказал президенту, что для нас очень важно, это не первый раз, когда путин что-то говорит, а делает другие дела. Для нас важно, чтобы слова совпадали с действиями - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

Переговоры Трампа и Зеленского могут проложить путь к первому звонку Зеленского с путиным за более чем пять лет. Это станет дипломатической победой для Трампа, который считается самым успешным посредником.