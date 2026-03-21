кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters

кремль посилює контроль над суспільством та інтернет-простором, готуючись до можливих протестів після завершення війни проти України. Про це йдеться у матеріалі Reuters, повідомляє УНН.

Зазначається, що уряд рф періодично блокує інтернет у регіонах росії, обмежуючи месенджери Telegram та WhatsApp і блокуючи десятки віртуальних приватних мереж, які можна використовувати для обходу заборон на сайти та додатки.

За даними дипломатів, такі кроки є частиною ширшої стратегії з утримання контролю над населенням на тлі затяжної війни. Джерела вказують, що у кремлі побоюються зниження підтримки влади і готуються до ймовірних сплесків невдоволення. Один зі співрозмовників зазначив, що вже сформовано ресурси для початку "великих репресій".

російські лідери та служби безпеки пам’ятають 1991 рік, і вони пам’ятають, що сталося з росією і що сталося з ними, коли москва зупинила велику війну в Афганістані: країна розвалилася, служби безпеки були розділені – це була катастрофа