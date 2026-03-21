кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Київ • УНН
Влада рф щодня відключає мобільний інтернет у великих містах для підготовки до протестів. Уряд впроваджує досвід Китаю та Ірану для повного контролю.
кремль посилює контроль над суспільством та інтернет-простором, готуючись до можливих протестів після завершення війни проти України. Про це йдеться у матеріалі Reuters, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що уряд рф періодично блокує інтернет у регіонах росії, обмежуючи месенджери Telegram та WhatsApp і блокуючи десятки віртуальних приватних мереж, які можна використовувати для обходу заборон на сайти та додатки.
Протягом останнього тижня мобільний інтернет щодня повністю відключався в деяких районах москви, санкт-петербурга та інших великих міст
За даними дипломатів, такі кроки є частиною ширшої стратегії з утримання контролю над населенням на тлі затяжної війни. Джерела вказують, що у кремлі побоюються зниження підтримки влади і готуються до ймовірних сплесків невдоволення. Один зі співрозмовників зазначив, що вже сформовано ресурси для початку "великих репресій".
російські лідери та служби безпеки пам’ятають 1991 рік, і вони пам’ятають, що сталося з росією і що сталося з ними, коли москва зупинила велику війну в Афганістані: країна розвалилася, служби безпеки були розділені – це була катастрофа
За його словами, зараз служби безпеки намагаються створити ситуацію, в якій - "якщо путін підпише мирну угоду або якщо путін піде на затяжну війну - це не зруйнує все".
За даними російських джерел видання, москва вивчила досвід інших країн, зокрема Китаю та Ірану, і доручила розробити спосіб блокування частин інтернету, як мобільного, так і стаціонарного, контролюючи при цьому онлайн-комунікації.
Нагадаємо
10 лютого 2026 року російський інтернет-наглядовий орган оголосив про сповільнення роботи месенджера Telegram через нібито порушення російського законодавства, на тлі спроб москви змусити росіян користуватися більш жорстко контрольованим вітчизняним онлайн-сервісом.
