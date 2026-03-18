Блокування Telegram у росії почалося раніше запланованого терміну - розвідка

Київ • УНН

 • 80 перегляди

У росії почалися технічні проблеми з Telegram через просування підконтрольного фсб месенджера Max. Чиновники рф купують окремі телефони для його роботи.

Фото: Служба зовнішньої розвідки України

У росії фактичне блокування месенджера Telegram розпочалося раніше, ніж очікувалося. Формально це мало розпочатися 1 квітня поточного року, але технічні проблеми вже фіксуються навіть у містах-мільйонниках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Як зазначили в українській зовнішній розвідці, російська влада продовжує нав’язувати користувачам так званий "національний месенджер" Max. Але чиновники та топменеджери державних компаній країни-агресора намагаються уникати його використання на особистих пристроях через недовіру та страх тотального контролю за ними.

Представники російських еліт масово купують окремі смартфони та реєструють нові SIM-карти виключно для роботи з Max, щоб не "світити" свої основні телефони. У неформальних розмовах вони прямо визнають: встановлення цього застосунку фактично означає передання пристрою під контроль фсб

 - йдеться в дописі.

Водночас для чиновників у чечні планують придбати спеціальні SIM-карти з необмеженим доступом до заблокованих на рф ресурсів.

10 лютого 2026 року російський інтернет-наглядовий орган оголосив про сповільнення роботи месенджера Telegram через нібито порушення російського законодавства, на тлі спроб москви змусити росіян користуватися більш жорстко контрольованим вітчизняним онлайн-сервісом.

Євген Устименко

СвітТехнології
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Telegram
Служба зовнішньої розвідки України