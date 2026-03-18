Блокировка Telegram в россии началась раньше запланированного срока - разведка

Киев • УНН

 • 582 просмотра

В россии начались технические проблемы с Telegram из-за продвижения подконтрольного фсб мессенджера Max. Чиновники рф покупают отдельные телефоны для его работы.

Фото: Служба внешней разведки Украины

В россии фактическая блокировка мессенджера Telegram началась раньше, чем ожидалось. Формально это должно было начаться 1 апреля текущего года, но технические проблемы уже фиксируются даже в городах-миллионниках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Как отметили в украинской внешней разведке, российские власти продолжают навязывать пользователям так называемый "национальный мессенджер" Max. Но чиновники и топ-менеджеры государственных компаний страны-агрессора стараются избегать его использования на личных устройствах из-за недоверия и страха тотального контроля за ними.

Представители российских элит массово покупают отдельные смартфоны и регистрируют новые SIM-карты исключительно для работы с Max, чтобы не "светить" свои основные телефоны. В неформальных разговорах они прямо признают: установка этого приложения фактически означает передачу устройства под контроль фсб

 - говорится в сообщении.

В то же время для чиновников в чечне планируют приобрести специальные SIM-карты с неограниченным доступом к заблокированным в рф ресурсам.

10 февраля 2026 года российский интернет-надзорный орган объявил о замедлении работы мессенджера Telegram из-за якобы нарушения российского законодательства, на фоне попыток москвы заставить россиян пользоваться более жестко контролируемым отечественным онлайн-сервисом.

Евгений Устименко

