09:17 • 7772 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 22163 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 41018 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 47230 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 43254 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 35845 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 41189 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 50367 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 34493 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40884 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

кремль анонсировал разговор путина и Трампа после переговоров с Зеленским "в ближайшее время"

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Пресс-секретарь путина дмитрий песков сообщил, что звонок главы путина и президента США Дональда Трампа ожидается "в ближайшее время" по итогам переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским. песков также отметил, что кремль соглашается с оценкой Трампа, что мир в Украине стал значительно ближе.

кремль анонсировал разговор путина и Трампа после переговоров с Зеленским "в ближайшее время"

В кремле сообщили, что звонок главы кремля владимира путина и президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским стоит ждать "в ближайшее время", о чем сказал пресс-секретарь путина дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

На вопрос, как в кремле оценивают переговоры во Флориде, песков отметил, что "мы не знаем, как они прошли, поэтому мы не можем оценивать". "Только что был вопрос, что по следам этих разговоров президенты россии и США договорились еще раз созвониться. Тогда мы получим информацию", - сказал песков.

На вопрос, как кремль относится к идее создания свободной экономической зоны на территории Донбасса и к идее совместного управления ЗАЭС, песков указал: "Сейчас считаем нецелесообразным комментарии по отдельным пунктам обсуждения. Публичные комментарии".

Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов плана, пункт за пунктом - Зеленский29.12.25, 11:17 • 1558 просмотров

А на вопрос, какой мирный план становится ближе - тот, с которым приезжали в москву переговорщики США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, или тот, который обнародовал Зеленский после встречи с европейцами, песков сказал: "Пока что мы не считаем необходимым конкретизировать".

Также песков, как пишут росСМИ, отметил, что "сейчас о телефонном разговоре путина и Зеленского речь не идет".

песков также отметил, что "кремль соглашается с оценкой Трампа, что мир в Украине стал значительно ближе", пишут росСМИ.

"Не прекращение огня": Трамп ответил, согласится ли россия на перемирие для референдума29.12.25, 08:30 • 3864 просмотра

Юлия Шрамко

