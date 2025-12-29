кремль анонсировал разговор путина и Трампа после переговоров с Зеленским "в ближайшее время"

В кремле сообщили, что звонок главы кремля владимира путина и президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским стоит ждать "в ближайшее время", о чем сказал пресс-секретарь путина дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

На вопрос, как в кремле оценивают переговоры во Флориде, песков отметил, что "мы не знаем, как они прошли, поэтому мы не можем оценивать". "Только что был вопрос, что по следам этих разговоров президенты россии и США договорились еще раз созвониться. Тогда мы получим информацию", - сказал песков.

На вопрос, как кремль относится к идее создания свободной экономической зоны на территории Донбасса и к идее совместного управления ЗАЭС, песков указал: "Сейчас считаем нецелесообразным комментарии по отдельным пунктам обсуждения. Публичные комментарии".

Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов плана, пункт за пунктом - Зеленский

А на вопрос, какой мирный план становится ближе - тот, с которым приезжали в москву переговорщики США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, или тот, который обнародовал Зеленский после встречи с европейцами, песков сказал: "Пока что мы не считаем необходимым конкретизировать".

Также песков, как пишут росСМИ, отметил, что "сейчас о телефонном разговоре путина и Зеленского речь не идет".

песков также отметил, что "кремль соглашается с оценкой Трампа, что мир в Украине стал значительно ближе", пишут росСМИ.

"Не прекращение огня": Трамп ответил, согласится ли россия на перемирие для референдума