Реальный шаг к спасению: Генпрокурор Кравченко получил "золотой кирпичик" от основательницы "Города Добра" за введение института прокурора по защите прав ребенка

Основательница "Города Добра" Марта Левченко выразила благодарность Генеральному прокурору Украины Руслану Кравченко за введение института прокурора по защите прав детей. В знак благодарности Кравченко получил именной "золотой кирпичик", пишет УНН со ссылкой на страницу "Города Добра" в Фейсбук.

Речь идет о введении должности заместителя Генерального прокурора, который специализируется исключительно на расследовании преступлений против детей и восстановлении их прав.

Спасибо, что творите новую историю защиты детей в нашей стране. Такие золотые кирпичики мы посвящаем в "Городе Добра" невероятным людям, которые своей поддержкой меняют мир к лучшему. Сегодня исторический день. Этот кирпичик принадлежит вам как дань уважения и благодарность за то, что вы делаете для детей Украины. Спасибо большое. Спасибо за поддержку и за то, что вы у нас есть - сказала Марта Левченко.

В "Городе Добра" подчеркнули, что жизнь, защита и надежда детей зависят только от ответственных, добрых и сильных сердцем взрослых рядом.

Когда таких людей нет — мы становимся свидетелями искалеченного детства и потерянных судеб детей, о которых ежедневно можно прочитать в новостях - говорится в сообщении под видео.

"Город Добра" знает эти истории не из новостей. Проект годами оказывает помощь пострадавшим от домашнего насилия, матерям с детьми, находящимся в затруднительном положении, сиротам, также при центре действует детский хоспис.

...истории израненных детей, в которые невозможно поверить и иногда невозможно прожить, живут в каждом из наших корпусов десятками и сотнями. Поэтому мы уже 20 лет знаем цену каждого равнодушия тех, кто имел возможность защитить ребенка и не защитил. Именно поэтому решение Руслана Кравченко – Генерального прокурора создать институт прокурора по защите прав ребенка имеет для нас сверхважное значение. Впервые появляется четкая ответственность — реальные действия, которые могут спасать жизнь и здоровье тех, кто не может за себя постоять - подчеркивают в центре.

В "Городе Добра" убеждены, что такое решение Генпрокурора открывает путь к реальному превентивному механизму спасения до того, как с ребенком произошла трагедия.

Единая приоритетная координация действий на национальном уровне, вне очереди взрослых дел. Подготовка важных шагов к изменению в законодательстве. Объединение за одним столом ведущих специалистов, профессионалов, институций и общественности для реального видения проблемы и путей качественного действенного решения - считают в «Городе Добра».

Там также добавили, что приветствуют тот факт, что именно Виктор Логачев стал заместителем Генпрокурора и будет заниматься правами детей, ведь он видел "Город Добра" и знает, как "крепко украинские дети нуждаются в защите".

Это о конкретных детях — тех, кого еще можно успеть защитить. Тех, чей голос слишком тих, чтобы его услышали без помощи взрослых. Мы ежедневно видим, как дорого стоит промедление. Как время для ребенка считается не годами и даже не месяцами — иногда часами. Символом благодарности за эти исторические для Украины решения стала золотая кирпичик за личную и институциональную ответственность за воплощение этих изменений. Этот кирпичик напоминает нам и всем, кто видит ее: сила взрослых измеряется действиями ради детей. И надеемся, что вместе мы сделаем так, чтобы ни одно детство не было потеряно - подчеркнули в центре.

Напомним

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко лично посещал "Город Добра" и своими глазами увидел последствия взрослой халатности и злоупотреблений в отношении детей. В крупнейший детский приют, расположенный в Черновцах, эвакуируют детей из прифронтовых регионов, а также забирают детей из других областей, в частности из институциональных учреждений, где им не оказывалась надлежащая помощь.

Добавим, что после вступления в должность Генпрокурора Кравченко заявил о принципе нулевой толерантности к насилию и халатности в отношении детей. Он подчеркнул личную ответственность областных прокуроров в расследованиях преступлений против детей, а также то, что прокуратура будет требовать в судах применения к виновным высшей меры наказания.