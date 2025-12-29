$42.060.13
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6478 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8600 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12754 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14415 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18870 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35531 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54790 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59160 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51892 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Реальний крок до порятунку: Генпрокурор Кравченко отримав "золоту цеглинку" від засновниці "Міста Добра" за запровадження інститут прокурора із захисту прав дитини

Київ • УНН

 • 2094 перегляди

Марта Левченко, засновниця "Міста Добра", подякувала Генпрокурору Руслану Кравченку за запровадження посади заступника, який спеціалізується на захисті прав дітей. На знак вдячності Кравченко отримав іменну "золоту цеглинку" від організації.

Реальний крок до порятунку: Генпрокурор Кравченко отримав "золоту цеглинку" від засновниці "Міста Добра" за запровадження інститут прокурора із захисту прав дитини

Засновниця "Міста Добра" Марта Левченко висловила вдячність Генеральному прокуророві України Руслану Кравченко за запровадження інститут прокурора із захисту прав дітей. На знак подяки Кравченко отримав іменну "золоту цеглинку", пише УНН з посилання на сторінку "Міста Добра" у Фейсбук.

Мова йде про запровадження посади заступника Генерального прокурора, який спеціалізується виключно розслідування злочинів проти дітей та відновленням їхніх прав.

Дякую, що творите нову історію захисту дітей в нашій країні. Такі золоті цеглинки ми присвячуємо в "Місті Добра" неймовірним людям, які своєю підтримкою змінюють світ на краще. Сьогодні історичний день. Ця цеглинка належить вам як вшанування і вдячність за те, що ви робите для дітей України. Дякую дуже. Дякуємо за підтримку і за те, що ви у нас є

- сказала Марта Левченко.

У "Місті Добра" наголосили, що життя, захист та надія дітей залежить лише від відповідальних, добрих та сильних серцем дорослих поруч.

Коли таких людей немає — ми стаємо свідками скаліченого дитинства і втрачених доль дітей, про які щодня можна прочитати в новинах

- йдеться у дописі під відео.

"Місто Добра" знає ці історії не з новин. Проєкт роками надає допомогу постраждалим від домашнього насильства, матерям з дітьми, які перебувають у скруті, сиротам, також при центрі діє дитячій хоспіс.

… історії зранених дітей, в які неможливо повірити і іноді неможливо прожити, живуть в кожному з наших корпусів десятками та сотнями. Тому ми вже 20 років знаємо ціну кожної байдужості тих, хто мав можливість захистити дитину і не захистив. Саме тому рішення Руслан Кравченко – Генеральний прокурор створити інститут прокурора із захисту прав дитини має для нас надважливе значення. Вперше з’являється чітка відповідальність — реальні дії, які можуть рятувати життя і здоров’я тих, хто не може за себе постояти

- наголошують у центрі.

У "Місті Добра" переконані, що таке рішення Генпрокурора відкриває шлях до реального превентивного механізму порятунку до того, як з дитиною сталась трагедія.

Єдина пріоритетна координація дій на національному рівні, поза чергою дорослих справ. Підготовка важливих кроків до зміни у законодавстві. Об’єднання за одним столом провідних фахівців, професіоналів, інституцій та громадськості для реального бачення проблеми та шляхів якісного дієвого рішення

- вважають у «Місті Добра».

Там також додали, що вітають той факт, що саме Віктор Логачов став заступником Генпрокурора і опікуватиметься правами дітей, адже він бачив "Місто Добра" і знає, як "міцно українські діти потребують захисту".

Це про конкретних дітей — тих, кого ще можна встигнути захистити. Тих, чий голос надто тихий, щоб його почули без допомоги дорослих. Ми щодня бачимо, як дорого коштує зволікання. Як час для дитини рахується не роками й навіть не місяцями — інколи годинами. Символом вдячності за ці історичні для України рішень стала золота цеглинка за особисту та інституційну відповідальність за втілення цих змін. Ця цеглинка нагадує нам і всім, хто бачить її: сила дорослих вимірюється діями заради дітей. І сподіваємося, що разом ми зробимо так, щоб жодне дитинство не було втрачене

- наголосили у центрі.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко особисто відвідував "Місто Добра" і на власні очі побачив наслідки дорослої недбалості та зловживань щодо дітей. До найбільшого дитячого шелтеру, який розташований у Чернівцях, евакуйовують дітей з прифронтових регіонів, а також забирають дітей з інших областей, зокрема з інституційних закладів де їм не надавалася належна допомога.

Додамо, що після вступу на посаду Генпрокурора Кравченко заявив про принцип нульової толерантності до насильства й недбалості щодо дітей. Він наголосив на особистій відповідальності обласних прокурорів у розслідуваннях злочинів проти дій, а також на тому, що прокуратур вимагатиме у судах застосування до винних найвищої міри покарання.

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Руслан Кравченко
благодійність
Україна
Чернівці