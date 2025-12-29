Детализированной концепции свободной экономической зоны на Донбассе пока нет - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что детализированной концепции свободной экономической зоны на Донбассе пока нет, но заверил, что это будет обсуждаться с обществом, передает УНН.

Детализированной концепции свободной экономической зоны (на Донбассе - ред.) пока нет... Мы обязательно будем проговаривать это с обществом - сказал Зеленский.

Зеленский рассматривает проведение референдума по Донбассу на фоне давления США - Bloomberg

Кроме того, отвечая на вопрос СМИ, Президент добавил, что россия хочет, чтобы украинские военные вышли из Донбасса, и это не новость.

В их розовых мечтах, чтобы нас не было на территории нашей страны, этим мечтам уже не один год. Но у нас есть своя земля, своя территориальная целостность, свое государство и свои интересы. Мы будем действовать в соответствии с интересами Украины - подчеркнул Президент.

