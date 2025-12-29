$42.060.13
09:17 • 8994 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 23631 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 42556 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 48663 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 44420 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 36416 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 41578 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 50534 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 34572 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40924 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Виктор Ляшко
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Село
Запорожская область
Детализированной концепции свободной экономической зоны на Донбассе пока нет - Зеленский

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отсутствии детализированной концепции свободной экономической зоны на Донбассе, обещая обсуждение с обществом. Он также отметил, что россия стремится к выводу украинских военных из Донбасса, но Украина будет действовать в соответствии со своими интересами.

Детализированной концепции свободной экономической зоны на Донбассе пока нет - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что детализированной концепции свободной экономической зоны на Донбассе пока нет, но заверил, что это будет обсуждаться с обществом, передает УНН.

Детализированной концепции свободной экономической зоны (на Донбассе - ред.) пока нет... Мы обязательно будем проговаривать это с обществом 

- сказал Зеленский.

Зеленский рассматривает проведение референдума по Донбассу на фоне давления США - Bloomberg12.12.25, 01:00 • 12778 просмотров

Кроме того, отвечая на вопрос СМИ, Президент добавил, что россия хочет, чтобы украинские военные вышли из Донбасса, и это не новость.

В их розовых мечтах, чтобы нас не было на территории нашей страны, этим мечтам уже не один год. Но у нас есть своя земля, своя территориальная целостность, свое государство и свои интересы. Мы будем действовать в соответствии с интересами Украины 

- подчеркнул Президент.

"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский16.12.25, 03:30 • 21032 просмотра

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина