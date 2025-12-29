Детализированной концепции свободной экономической зоны на Донбассе пока нет - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отсутствии детализированной концепции свободной экономической зоны на Донбассе, обещая обсуждение с обществом. Он также отметил, что россия стремится к выводу украинских военных из Донбасса, но Украина будет действовать в соответствии со своими интересами.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что детализированной концепции свободной экономической зоны на Донбассе пока нет, но заверил, что это будет обсуждаться с обществом, передает УНН.
Детализированной концепции свободной экономической зоны (на Донбассе - ред.) пока нет... Мы обязательно будем проговаривать это с обществом
Зеленский рассматривает проведение референдума по Донбассу на фоне давления США - Bloomberg12.12.25, 01:00 • 12778 просмотров
Кроме того, отвечая на вопрос СМИ, Президент добавил, что россия хочет, чтобы украинские военные вышли из Донбасса, и это не новость.
В их розовых мечтах, чтобы нас не было на территории нашей страны, этим мечтам уже не один год. Но у нас есть своя земля, своя территориальная целостность, свое государство и свои интересы. Мы будем действовать в соответствии с интересами Украины
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский16.12.25, 03:30 • 21032 просмотра