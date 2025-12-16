"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский

Украина не собирается передавать контроль над Донбассом, а любые варианты урегулирования конфликта могут предусматривать создание экономических зон, однако не включают признание Донбасса частью России. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

По словам Владимира Зеленского, позиции россиян по вопросу Донбасса не изменились - хотят забрать его себе. В то же время украинская позиция справедлива со всех точек зрения - Донбасс является украинской территорией.

Мы не хотим отдавать наш Донбасс. Американцы хотят найти компромисс, они предлагают свободную экономическую зону. Я еще раз подчеркну - свободная экономическая зона - это не значит, что под руководством РФ. Это важные для меня черты любого формата Донбасса - сказал Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса российской. В то же время он добавил, что вопрос территорий обсуждается.

"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем, ту часть, которая временно оккупирована. Но, тем не менее, мы проговорим вопрос по территории. Вы знаете, что он один из ключевых, в этом вопросе у нас пока что консенсуса нет", - добавил Президент Украины.

Напомним

14 и 15 декабря в Берлине встретились европейские лидеры с украинской и американской делегациями. Стороны обсуждали мирный план по Украине.

AFP сообщало, что американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями как условие для мирных переговоров с Россией.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос референдума по территориям пока не рассматривается. Украина готова провести выборы при условии установления режима прекращения огня и обеспечения инфраструктуры безопасности.

