Более 9 тысяч потребителей в Киевской области до сих пор без света после атаки рф, в отдельных областях аварийные отключения - Минэнерго

После масштабной атаки рф на энергетику в Киевской области до сих пор без света более 9 тысяч потребителей, действуют графики отключений, в отдельных областях - аварийные отключения, в том числе на левом берегу Киева и в отдельных районах Киевщины, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

Последняя российская атака привела к существенным повреждениям энергетической инфраструктуры Киевщины. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. По состоянию на утро в Киевской области без электроснабжения остаются более 9 тысяч потребителей. На левобережье Киева и в отдельных районах области действуют аварийные отключения - сообщили в Минэнерго.

Как отметили в министерстве, в течение прошлой недели враг ежедневно атаковал объекты энергетической инфраструктуры Украины. "Энергосистема подверглась одной массированной и более 43 прицельным атакам, зафиксировано около 118 повреждений сетей. Четыре раза россия атаковала объекты группы "Нафтогаз", в частности Херсонскую ТЭЦ, которая является единственным источником тепла для города. Продолжается ликвидация последствий, одной работнице ТЭЦ оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

"Несмотря на постоянные атаки, ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой. Объединенная энергосистема Украины является целостной и продолжает работать синхронно с энергосистемой континентальной Европы. Для балансирования активно используется импорт электроэнергии, а также применяются меры по ограничению потребления", - указали в Минэнерго.

Аварийные бригады, технические службы и профильные подразделения, как отмечается, работают в усиленном режиме.

"Из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов обесточены потребители в 215 населенных пунктах. Для стабилизации работы энергосистемы в отдельных областях вынужденно применяются аварийные отключения. В остальных регионах действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - сказано в сообщении.

Актуальную информацию потребители могут получать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 29 декабря, по состоянию на 9:30, оно было на 3% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня – в пятницу. Причина таких изменений – более высокая, по сравнению с концом прошлой недели, температура воздуха в большинстве регионов Украины.

Вчера, 28 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,9% выше, чем максимум предыдущего воскресенья – 21 декабря. Причина – ощутимое похолодание, по сравнению с прошлой неделей.

На фоне непогоды обесточивания в семи областях