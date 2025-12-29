Более 9 тысяч потребителей в Киевской области до сих пор без света после атаки рф, в отдельных областях аварийные отключения - Минэнерго

$42.060.13
49.560.13
ukenru
04:39 • 13527 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 31264 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 38070 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 35504 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 31508 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 38394 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 48951 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 33847 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40487 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 45065 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
6.4м/с
68%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах с Трампом и дальнейших встречах командVideo28 декабря, 23:41 • 22512 просмотра
"Нам нужен справедливый мир": Александер Стубб рассказал детали переговоров Зеленского и Трампа29 декабря, 00:44 • 5500 просмотра
Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" в Париже для согласования гарантий безопасности Украины: озвучена дата29 декабря, 01:38 • 5128 просмотра
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине29 декабря, 02:59 • 24780 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News07:01 • 10132 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 33130 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 114388 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 162109 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 84928 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 115264 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Луганская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 2562 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 26919 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 37567 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 114403 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 38458 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Truth Social
Шахед-136
Фильм

Более 9 тысяч потребителей в Киевской области до сих пор без света после атаки рф, в отдельных областях аварийные отключения - Минэнерго

Киев • УНН

 • 254 просмотра

После масштабных атак рф на энергетику, в Киевской области без света остаются более 9 тысяч потребителей. В Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" сообщили о действии графиков отключений и аварийных отключениях на левом берегу Киева и в отдельных районах Киевской области.

Более 9 тысяч потребителей в Киевской области до сих пор без света после атаки рф, в отдельных областях аварийные отключения - Минэнерго

После масштабной атаки рф на энергетику в Киевской области до сих пор без света более 9 тысяч потребителей, действуют графики отключений, в отдельных областях - аварийные отключения, в том числе на левом берегу Киева и в отдельных районах Киевщины, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

Последняя российская атака привела к существенным повреждениям энергетической инфраструктуры Киевщины. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. По состоянию на утро в Киевской области без электроснабжения остаются более 9 тысяч потребителей. На левобережье Киева и в отдельных районах области действуют аварийные отключения

- сообщили в Минэнерго.

Как отметили в министерстве, в течение прошлой недели враг ежедневно атаковал объекты энергетической инфраструктуры Украины. "Энергосистема подверглась одной массированной и более 43 прицельным атакам, зафиксировано около 118 повреждений сетей. Четыре раза россия атаковала объекты группы "Нафтогаз", в частности Херсонскую ТЭЦ, которая является единственным источником тепла для города. Продолжается ликвидация последствий, одной работнице ТЭЦ оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

"Несмотря на постоянные атаки, ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой. Объединенная энергосистема Украины является целостной и продолжает работать синхронно с энергосистемой континентальной Европы. Для балансирования активно используется импорт электроэнергии, а также применяются меры по ограничению потребления", - указали в Минэнерго.

Аварийные бригады, технические службы и профильные подразделения, как отмечается, работают в усиленном режиме.

"Из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов обесточены потребители в 215 населенных пунктах. Для стабилизации работы энергосистемы в отдельных областях вынужденно применяются аварийные отключения. В остальных регионах действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - сказано в сообщении.

Актуальную информацию потребители могут получать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 29 декабря, по состоянию на 9:30, оно было на 3% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня – в пятницу. Причина таких изменений – более высокая, по сравнению с концом прошлой недели, температура воздуха в большинстве регионов Украины.

Вчера, 28 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,9% выше, чем максимум предыдущего воскресенья – 21 декабря. Причина – ощутимое похолодание, по сравнению с прошлой неделей.

На фоне непогоды обесточивания в семи областях29.12.25, 09:59 • 1490 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаКиевКиевская область
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
Нафтогаз
Министерство энергетики Украины
Укрэнерго
Европа
Украина
Херсон
Киев