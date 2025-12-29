"Там, где это не в интересах Украины, мы открыто об этом говорим": Президент раскрыл детали переговоров по предложениям партнеров

$42.060.13
09:17 • 10797 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 26627 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 45702 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 51566 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 46747 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 37654 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 42401 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 50911 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 34791 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 41022 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине29 декабря, 02:59 • 36387 просмотра
Украинцы получают социальную помощь при усыновлении детей: алгоритм выплат29 декабря, 04:18 • 6638 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News07:01 • 20689 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 11664 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 14492 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 3490 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 34581 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 129754 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 174829 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 96161 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Виктор Ляшко
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Село
Запорожская область
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 11887 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 31178 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 41722 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 129754 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 42219 просмотра
Техника
Фильм
Отопление
Социальная сеть
Фокс Ньюс

"Там, где это не в интересах Украины, мы открыто об этом говорим": Президент раскрыл детали переговоров по предложениям партнеров

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Президент Зеленский заявил, что переговорный процесс непрост, и Украина открыто отказывается от предложений, которые не соответствуют ее интересам. Это демонстрирует независимость страны, за которую она борется.

"Там, где это не в интересах Украины, мы открыто об этом говорим": Президент раскрыл детали переговоров по предложениям партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс непрост, "и там, где это не в интересах Украины, мы открыто об этом говорим". Он подчеркнул, что это проявление независимости страны, за которую Украина борется, и "то, чего путин и не хотел". Об этом Президент сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Смотрите, переговорный процесс, он не прост. Хотя вы знаете позицию Украины, и я веду переговорный процесс абсолютно открыто. И мы много друг другу говорим нет. Не один раз на какие-то вопросы, на сотни вопросов и на тысячи деталей. И это такой непростой процесс. Есть сотни раз, когда ты говоришь нет. Есть вопросы, где мы находим компромиссы. Есть тогда, когда партнеры говорят тебе да и наоборот. То есть это абсолютно нормальная дипломатическая борьба

- ответил Зеленский на вопрос после встречи с Трампом, остается ли за Украиной полное право сказать "нет" в любом предложении, даже если оно поступает от ключевых партнеров, если эти предложения не соответствуют украинским национальным интересам и реалиям безопасности.

Президент Украины при этом добавил: 

А в этом и есть независимость страны и независимая ее позиция. Мы, кстати, за это и боремся. Это то, чего путин и не хотел. Хотел лишить нас суверенного права выбирать, как жить, кого выбирать и что защищать. Поэтому сегодня Украина независима. И там, где это не в интересах Украины, мы открыто об этом говорим

"Как встречаться и в каком формате договариваться, нам все равно - мы готовы": Зеленский ответил по поводу возможной встречи с путиным29.12.25, 13:23 • 990 просмотров

Юлия Шрамко

Политика
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина