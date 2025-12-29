"Там, где это не в интересах Украины, мы открыто об этом говорим": Президент раскрыл детали переговоров по предложениям партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс непрост, "и там, где это не в интересах Украины, мы открыто об этом говорим". Он подчеркнул, что это проявление независимости страны, за которую Украина борется, и "то, чего путин и не хотел". Об этом Президент сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Смотрите, переговорный процесс, он не прост. Хотя вы знаете позицию Украины, и я веду переговорный процесс абсолютно открыто. И мы много друг другу говорим нет. Не один раз на какие-то вопросы, на сотни вопросов и на тысячи деталей. И это такой непростой процесс. Есть сотни раз, когда ты говоришь нет. Есть вопросы, где мы находим компромиссы. Есть тогда, когда партнеры говорят тебе да и наоборот. То есть это абсолютно нормальная дипломатическая борьба - ответил Зеленский на вопрос после встречи с Трампом, остается ли за Украиной полное право сказать "нет" в любом предложении, даже если оно поступает от ключевых партнеров, если эти предложения не соответствуют украинским национальным интересам и реалиям безопасности.

Президент Украины при этом добавил:

А в этом и есть независимость страны и независимая ее позиция. Мы, кстати, за это и боремся. Это то, чего путин и не хотел. Хотел лишить нас суверенного права выбирать, как жить, кого выбирать и что защищать. Поэтому сегодня Украина независима. И там, где это не в интересах Украины, мы открыто об этом говорим

"Как встречаться и в каком формате договариваться, нам все равно - мы готовы": Зеленский ответил по поводу возможной встречи с путиным