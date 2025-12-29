"Там, где это не в интересах Украины, мы открыто об этом говорим": Президент раскрыл детали переговоров по предложениям партнеров
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что переговорный процесс непрост, и Украина открыто отказывается от предложений, которые не соответствуют ее интересам. Это демонстрирует независимость страны, за которую она борется.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс непрост, "и там, где это не в интересах Украины, мы открыто об этом говорим". Он подчеркнул, что это проявление независимости страны, за которую Украина борется, и "то, чего путин и не хотел". Об этом Президент сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.
Смотрите, переговорный процесс, он не прост. Хотя вы знаете позицию Украины, и я веду переговорный процесс абсолютно открыто. И мы много друг другу говорим нет. Не один раз на какие-то вопросы, на сотни вопросов и на тысячи деталей. И это такой непростой процесс. Есть сотни раз, когда ты говоришь нет. Есть вопросы, где мы находим компромиссы. Есть тогда, когда партнеры говорят тебе да и наоборот. То есть это абсолютно нормальная дипломатическая борьба
Президент Украины при этом добавил:
А в этом и есть независимость страны и независимая ее позиция. Мы, кстати, за это и боремся. Это то, чего путин и не хотел. Хотел лишить нас суверенного права выбирать, как жить, кого выбирать и что защищать. Поэтому сегодня Украина независима. И там, где это не в интересах Украины, мы открыто об этом говорим
