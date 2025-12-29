"Там, де це не є в інтересах України, ми відкрито про це говоримо": Президент розкрив деталі переговорів щодо пропозицій партнерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорний процес є непростим, "і там, де це не є в інтересах України, ми відкрито про це говоримо". Він підкреслив, що це є проявом незалежності країни, за яку Україна бореться, і "те, чого путін і не хотів". Про це Президент сказав під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Дивіться, перемовний процес, він не простий. Хоча ви знаєте позицію України, і я веду перемовне абсолютно відкрито. І ми багато одне одному кажемо ні. Не один раз на якісь запитання, на сотні запитань і на тисячі деталей. І це такий непростий процес. Є сотні раз, коли ти кажеш ні. Є питання, де ми знаходимо компроміси. Є тоді, коли партнери кажуть тобі так і навпаки. Тобто це абсолютно нормальна дипломатична боротьба - відповів Зеленський на запитання після зустрічі з Трампом, чи залишається за Україною повне право сказати "ні" в будь-якій пропозиції, навіть якщо вона надходить від ключових партнерів, якщо ці пропозиції не відповідають українським національним інтересам та безпековим реаліям.

Президент України при цьому додав:

А в цьому і є незалежність країни і незалежна її позиція. Ми, до речі, за це і боремось. Це те, чого путін і не хотів. Хотів позбавити нас суверенного права обирати, як жити, кого вибирати і що захищати. Тому сьогодні Україна незалежна. І там, де це не є в інтересах України, ми відкрито про це говоримо

